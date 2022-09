Ex-noiva de Gabriel Diniz se casa e recebe apoio de familiares do cantor, morto em 2019

O noivado entre Karoline e Gabriel Diniz foi interrompido pela morte do cantor, em 27 de maio de 2019

A influenciadora digital Karoline Calheiros, que foi noiva do cantor Gabriel Diniz, vítima fatal de acidente de avião em 2019, se casou com o empresário Tom Santos. Na terça-feira (6), ela compartilhou momentos da cerimônia nas redes sociais e recebeu apoio dos parentes do ex-noivo.

Karoline convidou familiares de Gabriel Diniz para o seu casamento. Como foi o caso de Cizinato Diniz, seu ex-sogro, que publicou um texto em seu Instagram a parabenizando por essa nova fase.

“Um brinde a Karoline Calheiros, um brinde a uma nova família e um brinde ao amor”, ressaltou o pai de Gabriel Diniz.

Em meio a centenas de comentários desejando felicidades e bençãos aos familiares de Gabriel Diniz e à Karoline, a influenciadora respondeu a publicação dizendo “minha família lindaaa! Eu amo tanto, tanto vocês. Obrigada por sempre estarem comigo!”.

Romance interrompido

O noivado entre Karoline e Gabriel Diniz foi interrompido pela morte do cantor, em 27 de maio de 2019. Ele foi vítima fatal de um acidente aéreo, na região sul de Sergipe, junto aos pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas, Linaldo Xavier e Abraão Farias.

Antes do acidente, eles viviam um romance há três anos e pouco se sabia sobre a vida de Karoline Calheiros, que era discreta nas redes sociais.

*Com informações do site Terra

