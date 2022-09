Wilson Lima já concluiu 94 obras em Manaus, com mais de meio bilhão de reais em investimentos

Manaus (AM) – Governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil) já concluiu 94 obras em Manaus, com investimento total de mais de R$ 535 milhões. Além das obras já entregues à população da capital, em três anos e meio, estão em andamento outras 52, que superam a marca de R$ 1,3 bilhão em recursos.

Ao todo, os investimentos na infraestrutura de Manaus somam R$ 1,9 bilhão, entre obras concluídas e em execução. O pacote inclui pavimentação de estradas e vias da cidade; estruturas de unidades de saúde, de segurança pública e educação; revitalização de parques e espaços de esporte e lazer; além de melhorias na área de mobilidade urbana e saneamento básico.

“A gente não escolhe onde nascer, mas escolhe onde viver. Manaus me deu a minha família, a oportunidade de trabalho, a chance de me tornar o representante do povo. Por tudo o que essa cidade já me deu, tudo o que eu fizer por ela ainda será pouco. Mesmo assim me esforço todos os dias para trabalhar mais por quem vive na capital do nosso Amazonas” , afirmou Wilson Lima.

O governador firmou convênios com a Prefeitura de Manaus, para levar ainda mais benefícios à população.

“Votar em Wilson é ter a certeza de que a parceria entre a Prefeitura e o Governo vai seguir firme e forte. Se você votou em mim, peço agora que em Wilson governador, para seguirmos trabalhando pelo bem da nossa cidade e da nossa gente” , disse o prefeito da capital, David Almeida.

Obras concluídas

Entre as principais obras entregues está a duplicação da rodovia AM-070 (Manoel Urbano). Quando assumiu a gestão, em 2019, Wilson recebeu a obra com menos da metade concluída. A intervenção urbanística atravessou a gestão de quatro governadores desde seu início, em 2013.

Para melhorar a mobilidade urbana, Wilson entregou, em dezembro de 2020, o maior e mais completo viaduto já construído no Amazonas, o Lydia da Eira Corrêa (Complexo Anel Sul). Em janeiro de 2019, a obra estava com 15% de execução, alcançados ao longo de seis anos. Os serviços foram retomados e a obra foi 100% finalizada em menos de dois anos.

O governador também entregou a primeira Estação de Tratamento de Esgoto do Prosamim, no bairro Educandos. A estrutura atende 130 mil pessoas de bairros da zona sul e oeste da capital.

Saúde

Wilson reformou Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), possibilitando a ampliação nos atendimentos. As obras de cinco unidades já foram concluídas: Ana Braga (zona leste), Alberto Carreira (zona oeste) e Maria Helena Freitas de Goes (zona norte), Josephina de Mello (zona Sul) e Afrânio Soares (zona Centro Sul).

Ele também executou a primeira etapa de uma grande reforma no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, e avançou na construção do Hospital do Sangue que, quando assumiu em 2019, só tinha 15% dos trabalhos executados e obra estava parada há quase dois anos. O hospital está em fase de conclusão, aguardando a chegada de equipamentos para a segurança do fornecimento de energia elétrica.

Segurança

Na segurança pública, Wilson reformou 20 unidades policiais e inaugurou outras nove estruturas, entre as quais a 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O complexo, localizado no Aleixo, zona centro-sul de Manaus, tem uma área de quase mil metros quadrados construídos. Foram inauguradas, ainda, duas novas Delegacias e Mulheres e Delegacia de Combate à Corrupção.

Educação

Wilson entregou a maior e mais moderna escola do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), no conjunto Galileia, bairro Nova Cidade. A unidade é a primeira de educação profissional pública da zona norte de Manaus, área mais populosa da capital.

O governador também inaugurou, em Manaus, três escolas estaduais e o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes, no Conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte.

Wilson reformou, ainda, nove espaços de esporte e lazer, unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) e parques do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

Obras em andamento

Mais de 1.150 ruas já foram pavimentadas em todas as zonas da capital, por meio do Asfalta Manaus, que segue em andamento em parceria com a Prefeitura de Manaus.

Também via convênio com a Prefeitura municipal, Wilson está reformando 32 feiras e mercados de Manaus. O pacote contempla as três grandes feiras de Manaus – Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e Feira Municipal da Panair; além de feiras de bairros tradicionais.

Estão em execução as obras de modernização da rodovia estadual AM-010, com 12 frentes de trabalho, além da implantação do maior complexo viário da capital, formado pelos Aneis Viários Sul e Leste, que vão interligar as zonas sul, leste e norte, melhorando o tráfego, com mais rapidez e segurança no trânsito.

Wilson está construindo o primeiro Hospital Veterinário público do Amazonas e o novo batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), como parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro.

*Com informações da assessoria

