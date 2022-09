Prefeitura de Manaus realiza ação de limpeza no bairro Ouro Verde

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, nesta quarta-feira, 14/9, uma grande ação de limpeza no bairro Ouro Verde, iniciando pela rua Amazonas, zona Leste da cidade, com mais de 300 trabalhadores na área.

Serviços como varrição, capinação, poda e remoção de grandes objetos, lavagem, limpeza de igarapé e outros são executados no local. Equipes da educação ambiental também percorrem o bairro orientando a população sobre o descarte correto dos resíduos.

“Diversas comunidades como Asteca, Monte Sião e outras, dentro do Ouro Verde, recebem serviços da Prefeitura de Manaus. O bairro merece ser cuidado. A vegetação cresce muito rápido e é uma oportunidade de as pessoas limparem também seus quintais. Esta é a determinação do prefeito David Almeida e do secretário da Semulsp, Altervi Moreira, de manter a cidade limpa”, destacou o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, que acompanhou o trabalho na área.

Morador há 32 anos do bairro Ouro Verde, o líder comunitário Edilson Rhasiley, 39, conta que o bairro antes só recebia limpeza a cada três anos, hoje ocorre todos os meses.

“Em nome dos moradores do bairro Ouro verde, eu quero parabenizar a gestão do prefeito David Almeida. Nós nunca tivemos a presença tão constante da prefeitura, representada pelas suas secretarias. Recebemos hoje a presença da Semulsp, que estávamos precisando, diferentemente do que acontecia no passado. É importante saber que não estamos desamparados”, declarou Rhasiley.

Paralelo aos serviços no bairro Ouro Verde, a Semulsp também está com equipes em outras zonas da cidade, executando ações de varrição, coleta e lavagem, como no Coroado, Jorge Teixeira, Dom Pedro, Colônia Oliveira Machado, Viver Melhor, Educandos, Cidade Nova, São José e outros locais.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

