Homem faz tatuagem unindo rostos de Lula e Bolsonaro

A polarização política tomou conta do Brasil e um homem resolveu dar um toque a mais na polêmica sobre o próximo presidente do país. Ele fez uma tatuagem no braço unindo os rostos do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principais adversários nas eleições deste ano.

A arte foi feita pelos tatuadores Ubiratan Amorim e Paulinho de Deus, em um estúdio na zona Leste de São Paulo. Nas redes sociais, Ubiratan postou vídeos da arte pronta no braço do cliente.

“Os dois caras mais amados do nosso Brasil. O amor foi tanto que o cliente eternizou na pele”, brincou o profissional no Instagram. “Você faria esse trampo?”, questionou.

O homem que fez o registro na pele não quis revelar a sua identidade, de acordo com stories feitos no Instagram de Ubiratan. Os dois registraram os bastidores do vídeo e a arte finalizada. O homem aparece com um capuz no rosto, exibindo apenas o braço tatuado.

Seguidores ficaram chocados por causa da escolha do homem e o vídeo viralizou.

*Com informações do Metrópoles

