Goleiro Bruno some com valor de “vaquinha” que pagaria pensão

O ex-goleiro Bruno Fernandes é suspeito de não repassar o dinheiro obtido através de uma “vaquinha”, que tinha como objetivo o pagamento das pensões atrasadas do filho dele com Eliza Samúdio. A atual esposa de Bruno, Ingrid Calheiros, teria usado as redes sociais para divulgar a iniciativa. Mais de R$ 20 mil reais foram arrecadados, mas não teriam sido destinados para quitar o débito do ex-goleiro com seu filho.

Os oficiais de justiça teriam tentado encontrar o ex-Flamengo nas últimas semanas no endereço indicado por Bruno no cartório de execução penal, mas não tiveram sucesso. Três mandados teriam sido cumpridos para encontrá-lo na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas Bruno não teria respondido.

Bruno foi condenado em agosto deste ano a pagar R$ 90,7 mil de pensão, já que não realizava os depósitos para seu filho Bruninho desde janeiro de 2020. Segundo a defesa do garoto e de Sônia Moura, vó e responsável legal, os depósitos relativos a pensão alimentícia nunca foram feitos pelo ex-jogador.

A falta de pagamentos culminou em uma ordem de prisão expedida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Bruno foi condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio em 2010. O corpo da modelo nunca foi encontrado. O ex-jogador foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão, mas em 2017 conseguiu um habeas corpus.

*Com informações do Mertrópoles

Leia mais:

Médica de 28 anos morre eletrocutada por secador de cabelo

Vídeo: Mulher perde controle de carro, atropela e mata frentista

Vídeo mostra momento em que ator José Dumont é preso por pedofilia