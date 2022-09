Wilson consolida liderança em nova pesquisa Ipec, a duas semanas das eleições

Em nova pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec, divulgada neste sábado (17), o candidato à reeleição, governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), mantém a liderança, com 34% das intenções de voto na pergunta estimulada.

A pesquisa aponta um crescimento de 4% de Wilson em relação ao estudo anterior, de 24 de agosto, em que ele aparecia com 30% da preferência do eleitorado. Wilson aparece oito pontos percentuais na frente do segundo colocado.

Ele também lidera no cenário espontâneo, em que os nomes dos concorrentes não são apresentados ao eleitor. Nesta modalidade, o atual governador aparece com 32% das intenções de voto, 7% a mais do que na pesquisa anterior; e 13 pontos na frente do segundo colocado.

Esta é a sétima pesquisa que aponta Wilson Lima em primeiro lugar na preferência dos eleitores amazonenses. O Ipec ouviu 800 pessoas entre os dias 14 e 16 de setembro em 19 cidades do Amazonas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o número AM-01902/2022.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Passe Livre, Prato Cheio e Auxílio: ações de Wilson mudam para melhor a vida de famílias manauaras

Em Atalaia do Norte, Wilson destaca ampliação da oferta de água potável no interior

Wilson Lima anuncia programa Asfalta Amazonas para pavimentar ruas de todos os municípios