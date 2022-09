Em Atalaia do Norte, Wilson destaca ampliação da oferta de água potável no interior

Em visita a Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus) neste sábado, 17 de setembro, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, destacou que trabalhou para resolver problemas históricos do interior. Neste primeiro mandato, ele foi aos 61 municípios fazer entregas como o novo sistema de abastecimento que leva água potável para as famílias de Atalaia do Norte.

Wilson realizou uma caminhada e um comício na cidade, com a presença de cerca de 3 mil pessoas e lideranças políticas como o prefeito Denis Paiva.

“Assim que eu assumi o Governo do Estado, uma das primeiras providências que eu tomei foi rodar todo estado e ir a todos os municípios para poder resolver problemas que são históricos, problemas que lá atrás eu denunciava e que agora, na condição de governador, eu tenho condições de resolver” , destacou o governador.

Em Atalaia do Norte, Wilson fez investimentos e parcerias na área da infraestrutura, saúde e educação. Ele ressaltou que seus adversários tiveram tempo, dinheiro e apoio político, mas não trabalharam para mudar a vida das pessoas.

“Eu lembro que quando eu cheguei a Atalaia do Norte nós tínhamos um problema que era muito grave e que eu tive condições de resolver. Enquanto os adversários estavam nos atacando, eu estava trabalhando para resolver o problema da água de Atalaia do Norte. E essa é a diferença entre nós e eles. Eles prometem e não entregam. E todo compromisso que o governador Wilson Lima assume, ele cumpre” , completou.

O prefeito Denis destacou que diferentemente de Wilson Lima, ex-governadores não vão a municípios pequenos como Atalaia porque só pensam no voto e esquecem que no interior estão moradores que precisam da estrutura do Estado. Há 40 anos, políticos se revezavam no comando do Estado e deixaram de fazer os investimentos necessários. Um ciclo que mudou quando Wilson assumiu o governo em 2019.

“Todo mundo sabe que o governador tem um olhar sensível com os ribeirinhos e ele está monstrando isso não no discurso, mas com ações. Ele é o governador do LED, do concreto na malha viária. É o governador da água potável, é o governador do estádio que está sendo recuperado” , disse o prefeito.

Em obras no município, Wilson tem R$ 10 milhões investidos para pavimentação de ruas, modernização da iluminação pública em LED e ampliação do Centro de Eventos do município.

Na gestão do candidato do União Brasil, quatro escolas de Atalaia do Norte foram reformadas e os 2,4 mil estudantes receberam fardamento e material escolar.

A saúde contou com recursos na ordem de R$ 16,8 milhões que foram empregados na compra de medicamentos, pagamento de pessoal insumos e medicamentos.

Mais de 1,5 mil famílias recebem o Auxílio Estadual permanente. Criado por Wilson Lima, o benefício destina o valor mensal de R$ 150 para famílias em situação de extrema pobreza. O setor primário também recebeu R$ 590 mil em investimentos, que foram destinados ao apoio à produção, como com a entrega de mudas e sementes e a assistência técnica, além da compra da produção da agricultura familiar.

*Com informações da assessoria

