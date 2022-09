Manaus terá ações de conscientização durante Semana Nacional do Trânsito

A campanha de conscientização vai promover a discussão sobre o respeito às boas práticas no trânsito com a temática “Juntos salvamos vidas”

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou neste domingo (18), a abertura da Semana Nacional de Trânsito com um passeio motociclístico “Pela Paz no Trânsito” com chegada no Centro Cultural Povos da Amazônia.

Na ocasião, foi apresentada a agenda de atividades e as ações que serão realizadas pela prefeitura. A campanha de conscientização deste ano será no período de 18 a 25 de setembro, e vai promover a discussão sobre o respeito às boas práticas no trânsito com a temática “Juntos salvamos vidas”.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a Semana Nacional do Trânsito é uma excelente iniciativa para trabalharmos a conscientização da população e de todos os entes que fazem o trânsito acontecer.

“É o momento de trabalharmos mais intensamente ações efetivas na busca de despertar a consciência e a responsabilidade no trânsito. Cada cidadão tem um papel muito importante na luta pela diminuição de acidentes e mortes nas vias da cidade. Temos que nos unir neste objetivo, onde cada um faz a sua parte”, disse.

A campanha de conscientização deste ano será no período de 18 a 25 de setembro Foto:Divulgação

Durante o passeio motociclístico, vários condutores tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre regras de circulação e técnicas de pilotagem. Foi o caso da autônoma Renata Souza, que utiliza a motocicleta para trabalhar e foi em busca de orientações para transitar com mais segurança.

“A gente tem que ter consciência de que não é só a nossa vida, mas a vida de outros motociclistas que está em jogo. Devemos observar mais para que possamos pilotar melhor e colaborar para o trânsito seguro”, comentou Renata.

A Prefeitura de Manaus conta com a parceria da Yamaha, por meio da Yamaha Riding Academy (YRA), e suas concessionárias Braga Motos e TVLar Motos, que promoveram algumas ações durante o evento, como test ride com motocicletas Yamaha, show de manobras e uma oficina educativa de Ponto Cego, uma experiência emblemática para os motociclistas que consiste em posicioná-los dentro de um veículo, como motorista, para entenderem, de forma prática, a importância de se posicionar corretamente no trânsito com a sua moto e ter mais segurança nas ruas enquanto transita.

Condutores tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre regras de circulação e técnicas de pilotagem Foto: Divulgação

“Participar da Semana do Trânsito é muito relevante para nós, principalmente no que está relacionado a motocicletas. Esta é uma das prioridades da atuação institucional da Yamaha, que busca sempre promover ações de educação no trânsito e segurança do motociclista. Entendemos que, juntos, poder público e iniciativa privada, podemos e devemos fazer mais pelo trânsito”, explica o diretor de Relações Institucionais da Yamaha, Rafael Lourenço.

A chefe da Divisão de Educação para o trânsito do IMMU, Hanara Souza, preparou uma agenda com várias ações e atividades que serão ministradas pelos educadores em empresas, escolas e nas ruas da cidade.

“Estamos iniciando hoje a agenda com o passeio motociclístico, no decorrer da Semana Nacional de Trânsito, teremos várias atividades como o projeto Atravesse na Faixa, Condutor Consciente e, no dia 21, teremos um evento com os ciclistas, em um movimento muito importante entre o poder público e os representantes do ciclismo na cidade de Manaus. A Faixa Liberada do Ciclista será um passeio que vai sair do Velódromo para a Ponta Negra”, enfatizou Hanara.

A Semana Nacional de Trânsito acontece de 18 a 25 de setembro, com o objetivo de incentivar, junto à sociedade, a conscientização para um trânsito mais seguro. Instituída pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em 1997, a Semana Nacional de Trânsito promove, por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro. Deve ser o momento em que todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito promovam ações de educação e conscientização para a segurança no trânsito.

Programação da Semana: 18 a 23 de setembro

Semana terá várias ações de consciencialização da população Foto: Divulgação

No dia 18, abertura da Semana Nacional de Trânsito com a realização de passeio motociclístico.

Dia 19, segunda-feira, educadores do IMMU realizarão às 9h, uma abordagem educativa para pedestres e motoristas na avenida Coronel Teixeira em frente à Reserva Inglesa, como parte do projeto “Atravesse na Faixa”.

Na terça-feira, 20, serão duas atividades, a primeira será às 8h30, uma palestra para os apenados que estão cumprindo penas alternativas na Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas no fórum Enoch Reis, localizado na avenida Umberto Calderaro. A segunda atividade será às 9h, educadores do IMMU estarão no shopping Felipe Daou para ministrar palestra do projeto “Humaniza Trânsito, na avenida Camapuā”, n° 2.985, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade.

Dia 21, quarta-feira, às 19h, a prefeitura vai realizar em parceria com a Fundação Manaus Esporte, a Faixa Liberada do Ciclista, com um passeio ciclístico com saída do Velódromo de Manaus, localizado no conjunto Aruanã, Zona Oeste, em direção a Ponta Negra. O evento vai ocorrer com vários parceiros, como os grupos de ciclistas e pessoas que usam o modal como atividade física e como meio de trabalho.

Na quinta-feira, 22, educadores do IMMU estarão com duas atividades em foco, serão ministradas palestras em dois locais. A primeira será realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Erick Vicente de Souza, no bairro São José Operário, Zona Leste, como parte do Projeto Trânsito na Escola. A segunda ação vai ocorrer também às 9h, na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã. Os educadores estarão na loja Bemol, onde ministrarão palestras para mais de 100 funcionários. A ação faz parte do projeto “Condutor Consciente”.

Para o dia 23, sexta-feira, 12h, a prefeitura preparou uma ação especial. Nesse dia é comemorado o Dia Nacional do Agente de Trânsito e será realizada uma homenagem aos servidores no clube Municipal, na avenida Torquato Tapajós, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul, com a entrega de placa de honra ao mérito aos agentes que foram destaque em 2022.

*Com informações da assessoria

