Manaus contará com 87 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

A população que não tem disponibilidade de se vacinar no horário comercial terá a oportunidade de receber o imunizante em unidades que funcionam no horário ampliado

Manaus (AM) – Prosseguindo na vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus disponibiliza, de segunda a sexta-feira, 19 a 23, 87 pontos de atendimento em todas as zonas da capital.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da campanha de vacinação, ofertará primeira, segunda, terceira e quarta doses do imunizante para crianças, adolescentes, adultos e idosos, considerando o perfil dos públicos e intervalos recomendados pelo Ministério da Saúde.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, enfatiza a importância de se proteger contra Covid-19 e orienta os pais que vacinem seus filhos, para evitar que os pequenos tenham sua saúde comprometida pelas formas graves da doença.

“Apelamos aos pais que fiquem atentos e cumpram esse compromisso de proteger suas crianças. A vacina é a forma mais segura para contermos o avanço do coronavírus e impedirmos que o nosso cotidiano, nossa vida social e o trabalho sejam alterados. Para que o cenário epidemiológico não fique ruim, é preciso que todos se vacinem”, sintetiza a secretária.

Principal arma para combater as formas graves da Covid-19, a vacina estará disponível nas unidades de saúde de pequeno porte no horário das 8h às 16h, e nos estabelecimentos de saúde de horário regular os imunobiológicos serão ofertados das 8h às 17h.

A população que não tem disponibilidade de se vacinar no horário comercial terá a oportunidade de receber o imunizante nas dez unidades de saúde que funcionam no regime de horário ampliado, das 8h às 20h. A Semsa conta ainda com um ponto estratégico que funciona no Shopping Phelippe Daou, localizado na Zona Norte, que ficará à disposição do público das 9h às 16h.

Do total de pontos de vacinação, 45 são voltados ao público infantil a partir dos três anos de idade. O público adolescente (a partir dos 12 anos de idade) está apto para receber a primeira, segunda e a terceira dose, conforme o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de quatro meses. O intervalo para o recebimento das doses por adolescente com doenças imunossupressoras é de dois meses.

O endereço das unidades e seus respectivos horários de funcionamento podem ser conferidos pelo link: bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

*Com informações da assessoria

