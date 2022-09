CBF divulga calendário do futebol brasileiro para 2023 com novidades

Não haverá jogos durante as datas Fifa e finais da Copa do Brasil serão no domingo; veja quando começa e termina cada campeonato

A CBF divulgou nesta quarta-feira (21) o calendário do futebol brasileiro para 2023. Não haverá jogos válidos pelos campeonatos durante as datas Fifa. Outra novidade é que as finais da Copa do Brasil serão realizadas no domingo, em 17 e 24 de setembro, e não mais às quartas-feiras.

Os estaduais vão abrir a temporada, com início previsto para 15 de janeiro e término em 9 de abril. A Supercopa do Brasil, por sua vez, será disputada em jogo único no dia 28 de janeiro.

A Copa do Brasil começa suas fases preliminares em 22 de fevereiro. Já o Brasileirão tem início em 15 de abril e término em 3 de dezembro.

O calendário da CBF também conta com as competições internacionais, com exceção do Mundial de Clubes, ainda sem datas definidas. Entre os campeonatos nacionais, a Copa do Nordeste a a Copa Verde terão seus calendários divulgados até o dia 17 de outubro.

Confira o calendário nacional

Campeonatos estaduais: 15 de janeiro a 9 de abril

15 de janeiro a 9 de abril Copa do Brasil: 22 de fevereiro a 24 de setembro

22 de fevereiro a 24 de setembro Supercopa do Brasil: 28 de janeiro

28 de janeiro Série A do Brasileiro: 15 de abril a 3 de dezembro

15 de abril a 3 de dezembro Série B: 15 de abril a 25 de novembro

15 de abril a 25 de novembro Série C: 22 de abril a 12 de novembro

22 de abril a 12 de novembro Série D: 30 de abril a 29 de outubro

Confira o calendário internacional

Recopa Sul-Americana: 8 e 15 de fevereiro

8 e 15 de fevereiro Copa Libertadores: 8 de fevereiro a 11 de novembro

8 de fevereiro a 11 de novembro Copa Sul-Americana: 8 de março a 28 de outubro

*Com informações do SBT Notícias

