Grande ação de limpeza é realizada no conjunto Eldorado

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), levou, neste sábado (24), diversos serviços de limpeza ao conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul. Varrição, capinação, poda e remoção de grandes objetos, lavagem, limpeza de igarapé e outros serviços foram executados no local.

Equipes da Educação Ambiental também percorreram o conjunto, orientando a população sobre o descarte correto dos resíduos.

“Hoje a pegada é aqui no conjunto Eldorado, uma área muito importante da nossa cidade, onde temos a praça do Caranguejo e o condomínio. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira é cuidar da nossa cidade e é exatamente isso que estamos fazendo”, afirmou o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, que acompanhou os trabalhos.

Moradora do conjunto Eldorado, Deborah Oliveira, 30, conta que a área necessitava de limpeza. “Ficamos felizes ao acordar e já presenciar a Semulsp limpando todo o conjunto. Nós agradecemos pelo trabalho da prefeitura aqui. Parabéns”.

Paralelo aos serviços no conjunto Eldorado, a Semulsp também está com equipes em outros bairros da cidade, executando ações de varrição, coleta e lavagem, como Japiim, Centro, Ponta Negra, Mundo Novo, Distrito Industrial e outros locais.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Prefeitura de Manaus realiza ação de limpeza no bairro Ouro Verde

Alameda Alphaville recebe grande ação de limpeza em Manaus

Igarapé do Gigante recebe ação de limpeza da Prefeitura de Manaus