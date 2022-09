Ator Marcos Palmeira declara apoio à candidatura de Vanda Witoto

A candidata a deputada federal Vanda Witoto (Rede) tem sido apoiada por vários artistas regionais e nacionais. Um dos que declarou apoio à candidata é o ator Marcos Palmeira, que ganhou destaque em seu último trabalho na novela Pantanal como o personagem “Zé Leôncio”.

Um dos remakes mais assistidos da história da TV brasileira, sem dúvidas, é a novela ‘Pantanal’, da rede Globo, que traz o ator Marcos Palmeiras, 58, como José Leôncio, o Velho do Rio. Nas redes Sociais o ator, que tem mais de 30 anos de carreira, declarou apoio à candidatura da líder e ativista indígena Vanda Witoto para deputada Federal, pelo partido Rede Sustentabilidade, nas eleições deste ano, que ocorrem no dia 2 de outubro.

“A eleição da Vanda Witoto é essencial para a Amazônia, para o Pantanal, e para todos os Biomas”, disse o ator, que também é ativista das causas ambientais, e já participou de campanhas em prol da floresta amazônica em pé, junto a outros artistas da novela ‘Pantanal’.

Considerado um ator ambientalista, Marcos Palmeiras, narrou o filme de realidade virtual ‘Amazônia Adentro’. “A floresta é toda a possibilidade de vida que a gente tem, é muito difícil explicar a imensidão da floresta amazônica sem ter ido lá, é muito forte tá ali. A Floresta é nossa casa, e nossa casa precisa ser cuidada, ser preservada”, comentou o ator em entrevista para a ‘Conservação Internacional’, que produziu o filme, em parceria com a Jaunt VR.

As bandeiras pelas quais o ator luta são também as bandeiras de uma vida de luta de Vanda Witoto, que busca levar ao Congresso Nacional junto à bancada do Cocar. Dentre as principais propostas de Vanda como deputada federal estão a garantia do direito constitucional dos povos indígenas; fortalecimento do SUS; fortalecer a educação pública, defesa da Ciência, Tecnologia & Inovação; incentivo às políticas públicas culturais; incentivo da Bioeconomia na Amazônia.

“A ausência de pessoas no congresso que olhe pelos povos da região amazônica, e também da Amazônia enquanto território, é gigantesca. Se a Amazônia vai existir daqui a uns anos, e os povos que nela vivem, só depende do que fazemos agora”, pontua a líder indígena, acrescentando que “O mundo olha pra Amazônia por satélite, de cima, só conseguem ver o verde e a beleza dos rios, e ninguém cuida das pessoas, querem proteger as árvores, mais não querem cuidar das pessoas que cuidam das árvores e dos rios. A gente precisa escolher melhor, nossos representantes para atuar no Congresso”, finaliza.

Outros artistas nacionais também declararam apoio à candidata de Vanda Witoto, que ficou conhecida mundialmente durante a pandemia da covid-19 ao ser linha de frente na crise do oxigênio e buscar recursos médicos e alimentar para o Parque das Tribos e demais pessoas que precisavam.

A cantora Zélia Duncan; a atriz global Alinne Moraes; e o apresentador Marcelo Tas, são alguns dos artistas que declararam nas redes sociais apoio. “Votar em Vanda Witoto significa levar educação na visão dos indígenas ao Congresso Nacional”, comentou o apresentador, Marcelo Tas.

Vanda Witoto

Witoto, que foi a primeira pessoa a ser vacinada no Amazonas, se tornou um símbolo da luta contra a Covid-19 salvando vidas na comunidade Parque das Tribos, onde reside em Manaus. Desde então a voz da liderança tem ganhando notoriedade na mídia nacional, cuja face estampou importantes revista como Claudia, Vougue, ELLE, além de viralizar nas redes sociais com falas potentes sobre as causas urgentes da Amazônia. Confira mais aqui: https://vandawitoto.com.br/na-midia/

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Candidata Vanda Witoto recebe apoio de artistas

Vanda Witoto participa da estreia do filme ‘Segredos de Putumayo’ em SP

Vanda Witoto inicia campanha para deputada federal no Parque das Tribos