Manaus recebe evento especial de Beach Tenis

Manaus (AM)- O Desafio “6 Week Challenge” terá um evento especial de Beach Tennis, nesta edição que acontece de 1° de outubro a 12 de novembro. A modalidade, que mistura vôlei de praia e tênis, tem atraído cada vez mais adeptos e caído no gosto dos manauaras.

O desafio tem duração de seis semanas. Nesse período, os participantes executam diversas atividades em grupo, concorrendo com diferentes equipes. O objetivo é alcançar metas individuais, como perder peso e ganhar massa corporal, tudo com acompanhamento de profissionais de educação física e nutricionista.

A programação do desafio inclui três eventos principais: “Running Day” (corridas em grupo), “Murphy Day” (exercícios de crossfit) e o “Insanos Day” (lutas, bike e ginástica), além das atividades diárias realizadas de acordo com as metas individuais de cada pessoa. A novidade desta edição será o evento de Beach Tennis, disputado por dois membros de cada time.

O coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, ressalta que o Beach Tennis é uma atividade física, com diversos benefícios para a saúde. Em uma aula é possível queimar até 600 calorias. Além disso, é um exercício que ajuda a fortalecer e tonificar braços, pernas e abdômen. Por ser praticado na areia, o que demanda uma intensidade maior, também contribui para a melhoria do sistema cardiorrespiratório.

Segundo ele, Manaus tem ganhado cada vez mais adeptos da modalidade. “Já existem vários locais com quadras para a prática de Beach Tennis na cidade. E a tendência é só crescer. Por ser uma atividade que pode ser feita em dupla, tem também um papel importante de socialização”, afirmou.

Inscrições

As inscrições para o “6 Weeks Challenge” podem ser feitas até sexta-feira (30). No sábado (01) haverá a palestra de abertura, onde serão repassadas as informações gerais sobre o desafio.

Os interessados podem se inscrever pelo site https://6weekschallenge.com.br/ e na recepção da Fórmula Academia e no CrossFit Ponta Negra, no Shopping Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira. Os organizadores criaram planos especiais para quem não for aluno e quiser participar. Mais informações pelo Instagram @formulapontanegra.

Os participantes do projeto recebem todo o suporte para o alcance dos resultados. Profissionais de educação física e nutricionista acompanham os competidores, que têm direito a duas bioimpedâncias (procedimento que mede a composição corporal), além de receberem camisa do time e passe livre para participar de todos os eventos programados. As equipes que alcançarem melhores resultados ao final da competição ganham uma série de prêmios.

