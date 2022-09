Prefeitura de Manaus assina ordem de serviço da feira da Banana

Mais de R$ 840 mil vão ser investidos na reforma do espaço

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, assinam, nesta quinta-feira (29), a ordem de serviço para o início das obras de reforma da feira municipal da Banana, localizada na rua Pedro Botelho, esquina com rua dos Barés, centro da cidade.

Mais de R$ 840 mil vão ser investidos na reforma do espaço, que também faz parte do convênio firmado, no ano passado, para a reforma de mais de 30 feiras e mercados na capital. Aproximadamente R$ 25 milhões vão ser investidos na execução dessas obras.

A reforma da feira municipal da Banana vai contemplar melhorias na cobertura, piso, calçadas, instalações elétricas, instalações sanitárias, revestimento cerâmico, drenagem, instalação de novos aparelhos nos banheiros, pintura interna e externa, entre outros serviços.

A feira da Banana surgiu em dezembro de 1995. Possui área total de 1.364 metros quadrados e atende a 113 permissionários no galpão central. Na lateral, no pavilhão conhecido como ‘Eduardinho’, possui mais nove boxes em funcionamento.

Desde a sua criação, há 27 anos, nunca passou por reforma. Gera quase 340 empregos diretos e mais de 9 mil indiretos.

