Banana apresenta escassez e afeta feirantes em Manaus

Manaus (AM) – Uma das frutas mais consumidas pelos manauaras, a banana prata sumiu de feiras e cafés regionais em Manaus. Isso está acontecendo devido a uma série de protestos de produtores de banana prata no estado de Roraima, fornecedor da fruta para a capital amazonense.

Além da manifestação, há outro fator para a escassez: a cheia de longo prazo do Rio Negro. A enchente afetou os bananais e consequentemente, trouxe prejuízos aos produtores, como explicou o economista Inaldo Seixas a equipe do Em Tempo.

A fruta que, comumente, é encontrada em semáforos das avenidas da capital pelo preço de R$ 10 (três palmas), hoje, está mais cara e pode chegar a R$ 20 para quem ainda tem o produto em estoque. Segundo Inaldo Seixas, a precificação tende a aumentar ainda mais.

Seixas enfatiza que o aumento da precificação da fruta afeta principalmente os pequenos empresários (como os donos de cafés regionais) e as famílias de baixa renda que consomem o produto diariamente.

“A classe mais atingida, com certeza, é a de menor poder aquisitivo. Principalmente, famílias que vivem com uma renda de um a três salários mínimos encontram dificuldades para fechar a conta no final do mês. É claro que toda a população amazonense consome a banana em vários momentos, como para fazer vitaminas, no pão (x-caboquinho), nas comidas, no pirarucu seco etc. O amazonense consome muito a banana”

, explica o economista.