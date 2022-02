Defensoria abre vagas para estágio no valor de R$ 2 mil em Maués

Manaus (AM) – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de pós-graduação no Polo de Maués. O estagiário receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 2.032,00 e auxílio transporte de R$ 167,20.

Serão ofertadas duas vagas, devendo o candidato comprovar conclusão no curso de Direito, com diploma ou declaração de conclusão de curso em Instituição de Ensino Pública ou Privada, devidamente reconhecida pelo MEC.

As inscrições serão realizadas por meio de envio de documentações para o endereço eletrônico [email protected], até a 23h59min do dia 4 de março.

Alunos matriculados no curso de Direito, no último ano de faculdade (9º ou 10º período ou o equivalente para cursos anuais), podem participar da seleção, desde que, no ato da admissão, já sejam bacharéis.

A carga horária semanal é de 30 horas, distribuídas em 6 horas diárias, pelo período da manhã, sem prejuízo das atividades discentes, no período de funcionamento da DPE/AM, conforme Resolução nº 010/2019 – CSDPE/AM.

Inscrições

Para realizar as inscrições é necessário o envio das seguintes documentações:

Curriculum vitae (com telefone para contato);

Comprovante de bacharel em direito, ou de matrícula da instituição de ensino, em sendo o caso; cópias do RG e CPF;

Comprovante de residência; comprovante das três doses de vacinação para Covid-19.

As etapas de avaliação consistirão em:

Pré-seleção, onde serão avaliados os documentos enviados pelo e-mail;

Realização de avaliação escrita, constituída por 2 questões discursivas, a serem respondidas em formato de redação dissertativa. Cada uma das respostas deverá contar com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 40 linhas.

Avaliação

A avaliação será realizada dia 6 de março de 2022, com local e horário a definir, sendo informado ao candidato via e-mail de inscrição.

Em caso de alteração da data de aplicação, os candidatos inscritos receberão e-mail informativo com antecedência mínima de 48 horas.

*Com informações da assessoria

