Calçamento da rua Marcílio Dias é recuperado em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha na recuperação de 35 metros de extensão do calçamento da rua Marcílio Dias, no centro da cidade. O serviço, realizado nesta sexta-feira (30), visa corrigir a drenagem superficial da área.

A importante via comercial tem um fluxo intenso de pessoas e estava com o passeio público bastante comprometido, tomado por buracos e imperfeições, causando transtornos para os frequentadores do comércio local.

De acordo com o engenheiro Normam Mendonça, fiscal da obra, os serviços serão concluídos ainda hoje.

“A falta de manutenção por gestões anteriores, nas calçadas da rua Marcílio Dias, provocou muitos buracos e, com o fluxo intenso de pedestres, o calçamento estava comprometido, apresentando risco de acidentes. Por determinação do prefeito David Almeida, as calçadas da Marcílio Dias estão sendo refeitas. O trabalho faz parte das obras de serviços básicos programadas semanalmente pela Seminf”, explica Normam.

Nas últimas semanas, todos os distritos da Seminf estão intensificando as obras de contenção e melhoria das redes de drenagem superficial, e as calçadas e passeios públicos estão na programação, garantindo melhor mobilidade para os pedestres.

De acordo com o vendedor ambulante José do Patrocínio, 62, a situação da calçada era crítica. “Vi muita gente tropeçando e caindo nessas calçadas, as pessoas passam com pressa e não olham por onde andam.

Ainda bem que a prefeitura iniciou esse trabalho e resolverá definitivamente esse problema’, agradece o ambulante.

As equipes da Seminf atuam com várias ações no centro da cidade, desde o início desta gestão, com a revitalização de ruas, recuperação de redes de drenagem, desobstrução de bueiros, entre outros serviços.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

Edição Web: Bruna Oliveira

