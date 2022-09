Preparação para a Copa: Serasa apresenta dicas para economizar na compra de TV nova

Pela primeira vez, o campeonato de futebol mais assistido do mundo ocorrerá em novembro, próximo à Black Friday e à primeira parcela do 13º salário, projetando movimentar mais de R$20 bilhões na economia, segundo a Associação Brasileira do Varejo.

Atrelado a isso, uma pesquisa da Meta, controladora do Facebook, mostrou que os brasileiros estão animados para o evento: cerca de 84% das pessoas pretendem acompanhar os jogos, que se realizarão de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Para muitos brasileiros, essa é a oportunidade de modernizar seus equipamentos eletrônicos e comprar uma TV para acompanhar os jogos com mais conforto. Pensando nisso, o Serasa eCred, plataforma de busca de crédito da Serasa, preparou algumas dicas especiais para ajudar a economizar na hora de fazer essa compra.

Aproveite promoções e procure por cupons de desconto

Atente-se às promoções da Black Friday e aos eventos de varejo. Utilizar cupons de desconto também é uma boa estratégia na hora de economizar. A melhor forma de encontrá-los é procurar em sites de cupons promocionais ou a partir de influenciadores parceiros das lojas virtuais.

Monitore o preço dos aparelhos

Depois que você definiu qual o modelo de TV que precisa, outra tática de economia é usar ferramentas que acompanham os preços do produto. Existem inúmeros sites próprios para isso. Basta se cadastrar gratuitamente e indicar qual TV quer monitorar. Assim, você receberá um alerta de preços sempre que houver oscilação nos valores.

Compre com o cartão de crédito

Além de poder parcelar sem juros a compra da nova TV, utilizar o cartão de crédito como forma de pagamento possibilita usufruir de benefícios exclusivos, como:

Proteção de preço: se você comprar sua TV por R$2.000,00 e em até 30 dias encontrar a mesma TV, igualzinha, por R$1.800,00, o cartão devolve os R$200,00 de diferença. Certifique-se, porém, se seu cartão oferece esse benefício e quais as regras específicas da sua bandeira.

Seguro Compra Protegida: caso sua TV quebre ou seja roubada em determinado período, você pode receber o valor de volta, de acordo com as regras da bandeira e dos benefícios do seu cartão. A vantagem é que, dependendo da cobertura, você não precisa adquirir um seguro para o aparelho, nem optar pela Garantia Estendida.

Pontos e milhas: usar um cartão de crédito para pagar compras de valores elevados é interessante, sobretudo se seu cartão faz parte de um programa de pontos. Verifique também se no momento da compra estão ativas as promoções que dobram a quantidade de pontos acumulados. Muitos programas também possibilitam a conversão em milhas que poderão ser trocadas por passagens aéreas e hospedagens gratuitas ou com bons descontos.

Cashback: com esse tipo de benefício você pode receber uma porcentagem do valor gasto em compras. Na compra de uma TV, você também pode ter essa vantagem, de acordo com as oportunidades oferecidas pelas lojas e pelo próprio cartão. Saiba mais sobre as dicas do Serasa eCred para comprar sua TV: Comprar televisão: dicas para economizar (serasa.com.br) Confira mais dicas da Serasa para se preparar para a Copa estão no canal do Serasa Ensina: https://www.youtube.com/shorts/18ztQfTvJF4

Peça seu cartão de crédito no Serasa eCred Serasa eCred é o marketplace de crédito, em que você pode pesquisar ofertas de empréstimo e cartão de crédito de online e 100% gratuita. Com a plataforma, é possível buscar de uma só vez vários cartões e compará-los rapidamente.

Para solicitar seu crédito, basta seguir o tutorial abaixo:

Acesse o Serasa eCred

Entre no site do Serasa eCred ou o aplicativo da Serasa, disponível no Google Play e na App Store, e informe seu CPF e senha. Se você ainda não tem cadastro, pode fazer o seu na hora. É rápido e você não paga nada por isso.

Complete o seu perfil

Ao concluir o login, você poderá atualizar o seu perfil. Lembre-se de informar todos os dados solicitados. Isso ajudará você a encontrar as melhores alternativas de crédito.

Faça uma simulação

Selecione a opção “Solicitar cartão”. O Serasa eCred buscará ofertas para seu perfil junto às instituições financeiras parceiras.

Confira e compare opções

Caso haja ofertas, verifique as opções de cartão de crédito recomendadas para você. Na tela, além dos nomes dos cartões, aparecerão outras informações relevantes, como limite disponível, informações sobre anuidade e conveniência. Para conhecer mais cada opção, basta clicar em “Detalhes da oferta”.

Escolha o seu cartão e finalize a contratação Após avaliar as opções disponíveis, é hora de escolher o cartão que considerar mais interessante. Clique em “Solicitar” e finalize a contratação de forma fácil e em poucos minutos. Saiba mais em: https://www.serasa.com.br/ecred/

*Com informações da assessoria

