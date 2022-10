Fluxo eleitoral foi fiscalizado em todo Amazonas, diz Ministério Público

Manaus (AM) – Neste domingo (2), o Ministério Público do Amazonas (MPAM) informou à imprensa que reuniu parte de seu corpo efetivo de membros e servidores para atuarem na fiscalização das eleições na Capital e interior do Estado.

Denúncias ao MPAM

As principais denúncias recebidas pela Ouvidoria do MPAM foram:

Violação do sigilo do voto;

Corrupção eleitoral (compra de votos);

Propaganda eleitoral irregular na Internet;

Propaganda no dia da eleição (boca de urna/aliciamento de eleitor);

Fornecimento de transporte e alimentação aos eleitores.

Os canais utilizados para as demandas foram formulário eletrônico, WhatsApp e atendimento telefônico.

O Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, esteve de manhã na Sede do MPAM e acompanhou o fluxo do trabalho plantonista de todas as áreas envolvidas, em especial a Ouvidoria e a Segurança Institucional.

Segundo o PGJ, o dia da votação é a finalização e o resultado de um planejamento de trabalho desenvolvido há quase 12 meses, para que o Direito Eleitoral fosse preservado e garantido.

“O trabalho do Ministério Público do Amazonas tem pilares de conscientização da sociedade quanto ao que é permitido durante as eleições, bem como o que é caracterizado como ‘crime eleitoral’. Nesse período, nos aproximamos da população e dilatamos os nossos canais de denúncias para que todas as informações fossem colhidas, com adoção célere às devidas providências “, explicou o PGJ.

O Órgão promoveu, no mês de julho deste ano, a capacitação de membros e servidores sobre atuação e legislação eleitoral nos dias atuais.

Além disso, alinhou iniciativas eleitorais com atuação conjunta da Procuradoria-Geral Eleitoral e promotores com função eleitoral, durante todo o período de campanha.

