Helder barbalho é reeleito governador do Pará

Belém (PA) – Com 73% das urnas apuradas até às 20h19 deste domingo (2.out.2022), Helder Barbalho (MDB) foi reeleito governador do Estado do Pará. Ele tem 69,39% dos votos válidos e governará o 9º maior colégio eleitoral do país por mais 4 anos. Zequinha Marinho (PL), adversário direto de Helder Barbalho durante toda a campanha no Estado, tem 981.908 votos, ou seja, 27,90% dos votos válidos. Barbalho tem 2.442.318 votos, 69,39% dos votos válidos.

O governador reeleito do Pará enfrentou sua 3ª disputa pelo governo do Estado. Em sua carreira política, essa foi sua 7ª eleição e a 6ª vitória. Helder Barbalho nasceu na cidade de Belém e tem 43 anos. É casado, com 3 filhos e formado em administração pela Universidade da Amazônia, em Belém

Helder Barbalho já foi vereador e deputado estadual pelo Pará. Em 2005, quando foi eleito prefeito de Ananindeua, Barbalho tornou-se o mais jovem da história a assumir o cargo no Estado. Foi reeleito ao cargo em 2009.

Durante o 2º mandato da presidente Dilma Rousseff, Helder Barbalho assumiu o Ministério da Pesca e Aquicultura entre janeiro e outubro de 2015, quando o órgão foi extinto.

Durante seu 1º mandato, o governador reeleito defendeu a criação de espaços de inclusão social e o aumento do número de escolas em tempo integral.

Sua gestão ficou marcada pelo cumprimento de 22 das 50 propostas de seu 1º plano de governo e por buscas realizadas pela Polícia Federal no gabinete de Helder Barbalho a respeito de supostos desvios de recursos públicos na Saúde do Estado em setembro de 2020.

CAMPANHA PELO GOVERNO

Durante a campanha pelo governo do Pará, Helder Barbalho teve como seu principal adversário o candidato do PL (Partido Liberal) Zequinha Marinho. O governador reeleito apoiou e fez palanque principalmente para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB).

A corrida eleitoral foi marcada pela grande coligação de Barbalho, formada por 16 partidos, entre eles PT, União Brasil e PDT. Com isso, Helder Barbalho dividiu seu palanque entre 4 dos presidenciáveis.

