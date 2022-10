Morre jornalista amazonense Manoela Moura após luta contra câncer

Manaus (AM) – Morreu, nesta terça-feira (4), a jornalista e radialista amazonense, Manoela Mendes Moura, aos 34 anos, em Manaus. Ela lutava contra um câncer desde 2014.

Manoela Moura era formada em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV pela Uninorte/Ser Educacional, onde lecionava sobre Ciência da Comunicação.

Dentre suas experiências profissionais, atuou como repórter no Portal Em Tempo, na Defensoria Pública do Amazonas (DPE/AM) no programa Fala Defensoria, e trabalhava como produtora executiva na Rádio Rio Mar FM.

Nas redes sociais, amigos da jornalista a homenagearam e destacaram sua trajetória. Manu, era filha única, morava com seu pai Manoel Moura e era órfã de mãe.

Manoela deixa um legado de bondade, amor ao próximo, aos esportes, gostava de vôlei, e à pesquisa na área de Comunicação e contribuição à academia e ao Jornalismo.

Professou a fé em Jesus Cristo, na Igreja Católica e era devota de Nossa Senhora Auxiliadora, nome também da escola onde estudou.

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM), em nome da categoria, manifestou PESAR e solidariedade à família pela passagem de Manoela.

Velório

O Velório ocorrerá na Funerária Almir Neves, Avenida Joaquim Nabuco, Centro, a partir das 14h. O sepultamento ocorrerá amanhã, quarta (5), no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, Avenida do Turismo, às 10h, no bairro Tarumã.

Leia mais:

Jornalista Augusto Banega morre aos 72 anos em Manaus

Cineasta e jornalista Arnaldo Jabor morre aos 81 anos em São Paulo

Cineasta e jornalista Arnaldo Jabor morre aos 81 anos em São Paulo