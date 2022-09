Jornalista Augusto Banega morre aos 72 anos em Manaus

Manaus (AM) – O jornalista Augusto Banega Montenegro, importante nome da comunicação amazonense e ex diretor de redação do Jornal Amazonas Em Tempo morreu no iníncio da noite desta terça-feira (20). Ele faleceu na Fundação Dr. Thomas, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde estava internado há quatro anos.

O causa da morte ainda não foi informada, mas o jornalista se recuperava de 2 dois acidentes vasculares cerebrais . O velório deve ser realizado na sede da Fundação Dr. Thomas, onde estava internado. A cerimônia terá início às 7h desta quarta-feira (21).

Veja a publicação do anúncio do falecimento:

https://www.instagram.com/p/CivvkWMrNNe/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0eac3eb9-42a7-45c6-8429-006a0ab68ea0

