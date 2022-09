Governo do Estado recupera ramais na BR-174 para melhorar escoamento agrícola na zona rural de Manaus

Com investimentos de mais de R$ 16,5 milhões, obras contam com extensão de 15,7 quilômetros

A construção de quatro ramais situados no quilômetro 02, da BR-174, deve facilitar o escoamento da produção da agricultura familiar na zona rural de Manaus. Investimento do Governo do Estado, as obras nos ramais Cláudio Mesquita, Sol Nascente, Frederico Veiga e Novo Paraíso alcançaram 65% de conclusão na última semana.

O trabalho contempla serviços de terraplenagem, pavimentação em concreto asfáltico, drenagem superficial e profunda e sinalização horizontal e vertical. Até o momento, cerca de 1,5 mil empregos foram gerados.

O pacote de obras totaliza investimentos de 16,5 milhões e estão sendo feitos por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

“Nós estamos fazendo mais de quinze quilômetros de ramais totalmente do zero. Eles foram construídos. Foram feitos todo o sistema de terraplanagem, está sendo feito uma capa asfáltica neles todinhos, com acostamento, elementos de drenagem, sinalização, e todos os dispositivos modernos para melhor atender a demanda dos ramais, da produção” , pontuou o fiscal da obra, engenheiro Arthur Gabriel Gonçalves.

Os ramais Frederico Veiga e Novo Paraíso estão prontos para avançarem para a fase de pavimentação asfáltica.

Morador da comunidade Val Paraíso há 21 anos, o agricultor José Lindomar, 50, disse que o asfaltamento da estrada é um benefício para as mais de 320 famílias que vivem no lugar e trabalham tirando o sustento da terra.

“Hoje está sendo bom demais, porque antes as crianças andavam aqui, três, quatro quilômetros a pé quando chovia para pegar o ônibus escolar. Hoje o ônibus vem e entra na porta, porque a estrada já está ficando boa” , enfatizou o produtor rural.

Para o produtor rural José Martins Pantoja, 60, que também é presidente da Comunidade Frederico da Veiga, a urbanização do ramal rural veio para melhorar o acesso e a qualidade de vida.

“Foi importantíssima a urbanização para poder escoar com melhor qualidade a nossa produção. Antes era só atoleiro, agora que a gente conseguiu esses benefícios, temos a facilidade que a gente não tinha. A urbanização facilita tudo, a questão da educação, transporte, transporte escolar, atendimento médico, que agora nós temos aqui uma vez por semana, pois facilitou o acesso dos profissionais, e também da comunidade, para irem ao local onde estão oferecendo atendimento” , destacou o produtor, que mora no local há 25 anos.

O agricultor Antônio Adalberto, 64, da comunidade Val Paraíso, disse que essa é a primeira vez que os moradores da área deixaram de ser taxados como invasores.

“Antes nós éramos taxados como invasores e hoje somos produtores”, disse Antônio, que mora na área há 12 anos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mourão sobre ação no TSE: “Esquerda esperneia quando se vê acuada”

Candidaturas coletivas ganham espaço e crescem no Amazonas

No Dia da Língua de Sinais, Wilker Barreto destaca Leis que promovem a acessibilidade à comunidade