Idam entrega mudas de açaí e banana aos produtores de Parintins

Município deve receber 14 mil mudas de açaí e 4 mil de banana para fomentar as plantações no período chuvoso

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – Idam, obedecendo ao cronograma de atividades planejadas para 2022, realiza, a partir de novembro, a entrega de mudas de açaí e banana para os produtores rurais já capacitados de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para fomentar a ampliação de suas plantações e, consequentemente, a oferta de alimentos para o município.

Em um período de retomada de diversas culturas pós pandemia, a produção de mudas de diversas espécies ganhou prioridade. Produtores já cadastrados na Unidade Local (UnLoc) e com a documentação em dia, terão acesso às mudas, que serão repassadas planejadamente no início do período chuvoso.

“Esperamos o momento certo e ele chegou. Agora com a chegada do período chuvoso, é a hora de entregarmos as mudas e ajudar nossos produtores nessa potencialização de laranjas, limão e açaí” , explica Rickson Valente, o técnico em agropecuária e gerente da Unloc do Idam em Parintins.

A maioria das mais de 14 mil mudas de açaí foram produzidas em Parintins, em um espaço criado e mantido pela representação local do Idam em parceria com outras instituições.

Além dos açaizeiros, também são aguardadas 4 mil mudas de banana-prata e banana pacovã, vindas de outras regiões do Amazonas.

“Precisamos aumentar o leque de variedades já produzidas, garantindo assim uma colaboração maior nossa com os produtores e dos produtores para com nosso município. Quanto menos dependermos do que vem de fora, melhor para o nosso setor primário e melhor para toda a nossa sociedade” , afirma Rickson.

Enquanto entidade de extensão rural e assistência técnica aos produtores, o Idam realiza não apenas o assessoramento dos trabalhos em campo, mas também a organização documental de todas as famílias, o que permite a elas o planejamento familiar para expansão e suas atividades, com empréstimos e financiamentos junto a instituições de fomento como Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Agência de Fomento do Amazonas.

“Parintins é maior e mais diversificado do que a maioria das pessoas pensam. Apesar de a sede do município ser uma ilha, temos produtores rurais espalhados em muitas partes dessa região do baixo Amazonas e fazemos questão de estar presentes em todos eles, seja na agrovila do Mocambo, Caburi ou Vila Amazônia. O Trabalho do Idam é para de todos” , explicou o gerente da unidade.

