É cliente da VIVO ou TIM em Manaus? Veja bairros em que as operadoras já contam com 5G

Com a nova rede, neste primeiro momento, os clientes terão uma navegação mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo.

Manaus (AM) – A Operadora Vivo informou ao Portal Em Tempo, por meio de nota, que está ativando a sua rede 5G, a partir da frequência 3,5Ghz, nesta sexta-feira (7) em Manaus. Já a Operadora Tim está com a nova tecnologia na capital do Amazonas, em operação desde quinta-feira (6).

A tecnologia 5G começou a funcionar em cinco capitais da Região Norte do Brasil: Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), desde quinta-feira (06/10). A autorização de funcionamento partiu da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Operadora VIVO

De acordo com a VIVO, a cobertura inicial contempla alguns bairros e a companhia já atua na ampliação para outras regiões das cidades. Para acessar a rede com o 5G, é preciso possuir um aparelho compatível e estar dentro da área de cobertura.

Com a nova rede, neste primeiro momento, os clientes terão uma navegação mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo.

A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento.

A operadora informou ainda que, em Manaus, inicialmente, a Vivo chegará a 16 bairros cobertos com o 5G.

A Vivo informou que os bairros já atendidos em Manaus são:

Adrianópolis;

Aleixo;

Alvorada;

Centro;

Chapada;

Compensa;

Dom Pedro;

Nossa Senhora das Graças;

Parque 10 de Novembro;

Praça 14 de Janeiro;

Raiz;

São Geraldo;

Nova Esperança;

Petrópolis;

Santo Antônio e São Francisco.

Operadora TIM

Já a operadora Tim, anunciou que a rede 5G Standalone está ativa desde quinta-feira (6), em 38 bairros, o que corresponde a cobertura de cerca de 32% da população da capital.

Graciela Berlezi, Diretora de Vendas da TIM na região Norte, pontua os investimentos que têm sido feitos no Estado. “Temos investido em infraestrutura de rede, tecnologia e inovação e agora, chegamos com mais uma revolução, com as vantagens do 5G. A nova tecnologia será um diferencial na sociedade, não só para o dia a dia das pessoas, como também para a economia do País”, afirmou

Bairros onde a TIM já conta com o 5G em Manaus:

Educandos;

Presidente Vargas;

Japiim;

Dom Pedro I;

Planalto;

Morro Da Liberdade;

Cachoeirinha;

Santa Luzia;

Bairro da Paz;

Alvorada;

Petrópolis;

Flores;

São Francisco;

Nossa Senhora Das Graças;

Nossa Senhora Aparecida;

Raiz;

Cidade Nova.

Leia mais:

Cobertura 5G é sinal de esperança para zonas periféricas de Manaus; serviço inicia nesta quinta (6)

Deputado João Luiz afirma que a chegada da tecnologia 5G em Manaus é crucial para o desenvolvimento do Estado

Anatel libera e Manaus poderá ativar 5G na quinta-feira