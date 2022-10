Manaus (AM)- A tecnologia 5G é muito aguardada desde quando a Coreia do Sul lançou a cobertura em 2019, sendo utilizada por 34 países posteriormente. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Manaus passa a receber a tecnologia a partir desta quinta-feira (6). No Brasil, algumas capitais já usam a nova cobertura de telefonia móvel e a expectativa é que as maiores operadoras de telefonia móvel (Vivo, Tim e Claro) se regularizem o quanto antes para receberem a quinta geração de internet.

As operadoras, inclusive, têm até o dia 28 de novembro para se regulamentarem à nova cobertura, de acordo com a Anatel.

Na capital, os bairros mais centralizados contam com um sinal de internet melhor do que nas periferias da cidade, localizadas nas zonas Norte e Leste. O serviço das operadoras de telecomunicação, de acordo com usuários de internet destas zonas, é um desafio. Há relatos de que a cobertura 4G chega a sumir por dias quando há chuvas intensas.

Bruna Rodrigues, de 25 anos, trabalha com vendas pela internet e conta como é depender de uma rede de internet de péssima qualidade. A jovem relata que mora no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus.

“A internet é muito ruim e só pega do tipo fibra. Eu nem sei a diferença disso, mas sei que é ruim, atualmente. Como eu trabalho pela internet, tenho que usar a do celular, que também nem é boa. A Net e Claro nem pegam nessas áreas e a gente usa essas que chegam oferecendo uma internet de qualidade. São mais baratas, mas não prestam”, relata a autônoma.

Em dia de chuva, o sinal da operadora costuma sumir de vez e, segundo Bruna Rodrigues, é comum o sinal ficar fraco e sumir por dias. “Nesses dias, aí que não prestava mesmo. Tem vezes que some por três dias. No meu celular, ainda aparece a opção 3G e 4G. Essa última acaba muito rápido e só dá para acessar durante uns 15 dias. Aqui já é difícil pegar o sinal da operadora normalmente, imagina o sinal de internet”, afirma Rodrigues.

Benefícios do 5G

Com a cobertura 5G, Manaus ganha transmissão de dados de forma mais veloz, estável e com menor tempo de resposta (latência). Na metrópole manauara, serão instaladas 84 antenas, mas apenas 21 irão funcionar primeiramente a partir desta quinta-feira, 6 de outubro, como informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI-Brasília), um aparelho com internet 4G demora até 54 milissegundos para processar um download de vídeo de 1 Gigabyte, por exemplo. Com o 5G, a expectativa é que este intervalo seja entre 1 e 2 milissegundos para processar até 20 Gigabytes, o que significa uma velocidade de até 20 vezes maior para os usuários.

Outro diferencial do 5G é a quantidade de dispositivos que podem estar conectados. No 4G, a cobertura é de 10 mil aparelhos por quilômetro, enquanto no 5G a rede de cobertura pode ser de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro.

Bruna acredita que a nova cobertura 5G vai ajudar muito a sua vida profissional, já que a tecnologia promete trazer muitos benefícios na questão do serviço de internet.

“Eu acho que só vai ser dificultoso para quem realmente não tem acesso a nenhum tipo de internet, nem celular. Aqui na capital já é difícil a vida sem internet, agora imagina o interior, onde nem chega o sinal de telefone. Espero que pegue o sinal pelo menos no meu celular, já vai ser uma maravilha”, anseia a jovem.

