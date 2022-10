Hangout Gastro Pub Cofee em Manaus é palco da festa ‘Uma noite no Paulo´s Bar’

Se você morava em Manaus e gostava das baladas da década de 80, vai se lembrar de uma casa noturna chamada Paulo´s Bar, que ficava nas bandas do Aleixo. Quem frequentou o lugar nessa época, lembra-se com saudades de noites icônicas, com as músicas da década, que fizeram história na MPB.

Manaus (AM)- Se você morava em Manaus e gostava das baladas da década de 80, vai se lembrar de uma casa noturna chamada Paulo´s Bar, que ficava nas bandas do Aleixo. Quem frequentou o lugar nessa época, lembra-se com saudades de noites icônicas, com as músicas da década, que fizeram história na MPB.

Para relembrar as noites badaladas da casa daquela época, a mais nova casa de show de Manaus, Hangout Gastro Pub Coffee, proporcionou no último sábado (8) o evento ‘Uma noite no Paulo’s Bar’, trazendo de volta os sucessos musicais de anos atrás, ao público presente. O espaço, localizado na avenida Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste da capital, nasce com a intenção de oferecer entretenimento com qualidade.

Origem da Festa



O empresário Marco Aurélio, antigo sócio proprietário do Paulo’s Bar, explicou a origem do Paulos-Bar para que as pessoas possam entender as motivações da noite nostálgica e diz que o intuito do evento deste sábado foi o de resgatar a essência da antiga casa noturna, que traz muitas saudades para quem a frequentou.

“Naquela época, década de 80, existiam poucas casas de shows em Manaus. Em 1986, eu vim do Sul do País e, junto com alguns amigos, resolvemos abrir uma casa no estilo do sul, mas sem muita pretensão e assim montamos uma casa chamada Paulo’s Bar. No dia que escolhemos o nome do bar estávamos em três Paulos juntos, por isso ficou Paulo’s Bar. Para nossa surpresa, meses depois de inaugurarmos, a casa se tornou a mais frequentada de Manaus. Para relembrar isso, estamos aqui na noite de hoje, queremos repetir àquela época na cidade”, explicou.

Marco Aurélio também falou sobre a escolha do Hangout para trazer a experiência do passado aos frequentadores da casa na atualidade, com apresentações de artistas amazonenses, que fizeram grandes performances no Paulo´s Bar.

“O espaço aqui é muito legal, um local que as pessoas devem conhecer. Para uma primeira apresentação dos nossos músicos, já diz tudo, a animação do público é geral, todo mundo cantando. Há aí uma semelhança com o Paulo’s Bar, pois chegava determinada hora da noite e todo mundo cantava, havia quase um coral. A casa hoje está correspondendo melhor do que eu esperava”, ressaltou Marco Aurélio.

O evento no Hangout começou às 21h com a apresentação do cantor local Cléber Cruz. Logo em seguida, por volta das 22h, o palco foi comandado pelo show do artista amazonense Renatinho e Banda, atração que fez grande sucesso nos tempos áureos do Paulo’s Bar.

Renatinho, que completou 36 anos de carreira no dia 6 de setembro, relembrou a sua trajetória e falou sobre a importância de resgatar a época musical que marcou gerações.

“Para quem se lembra do Paulo’s Bar, nos quatro anos em que durou, eu toquei, de 1986 a 1990. A casa é lembrada por muita gente, de todos os cantos da cidade. Então muitas pessoas me cobram essa festa, que realizamos quase todos os anos, para relembrarmos o repertório que tocávamos. Isso é muito importante para nós. A gente revê amigos e revive àquela época musical, que marcou muitas histórias”. Músico Renatinho

Hangout Gastro Pub Coffee

Além de viver “Uma noite no Paulo’s Bar”, o público pôde usufruir de um espaço aconchegante e moderno, no Hangout Gastro Pub Coffee. O restaurante é também a mais nova casa de show de Manaus.

A estrutura do local proporciona aos clientes o conforto de um ambiente climatizado, acompanhado de um menu variado. No cardápio, a diversidade em drinks, petiscos e bebidas para todos os gostos.

Localizado no complexo do Supermercado Vitória, o espaço oferece aos clientes um amplo estacionamento privativo, gratuito e seguro. O local funciona todos os dias de 7h às 19h; quinta e sexta de 20h às 2h.

Para Março Aurélio, o espaço tem um grande potencial de se tornar uma das mais badaladas casas de show em Manaus. Atraindo um público admirador do rock nacional, MPB, Rock, Reggae, Bossa Nova, Samba entre outros.

“Quando eu entrei no local pela primeira vez, eu pensei, essa casa tem potencial para ser uma das mais badaladas da cidade, para um público mais maduro, que não tem muita opção e gosta de curtir uma MPB, um Rock nacional. É um público grande que não tem aonde ir ou ter um bom atendimento, mas gosta de qualidade. Então, essa casa é uma opção para essas pessoas, porque aqui oferece tudo isso”, finalizou.

Veja o vídeo:

