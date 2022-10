Judoca brasileira Mayra Aguiar conquista tricampeonato mundial

A judoca brasileira Mayra Aguiar se sagrou tricampeã mundial nesta terça-feira, em Tashkent, no Usbequistão. A brasileira obteve o feito inédito na história do judô brasileiro ao garantir mais uma medalha de ouro na categoria até 78 kg, desta vez na final contra a chinesa Zhenzao Ma, a quem venceu por waza-ari. As informações são do Estadão.

Mayra se tornou a primeira brasileira da modalidade a vencer três Mundiais. Antes, havia faturado o título em Cheliabinsk, em 2014, e em Budapeste, três anos depois. Aos 31 anos, a atleta faz história e coloca seu nome como uma das maiores judocas do Brasil.

Sétima medalha em mundiais

O ouro marca sua sétima medalha individual em Mundiais. Ela soma também uma prata e três bronzes. Em 2013, participou da conquista da prata por equipes. A judoca é dona ainda de três medalhas de bronze em Jogos Olímpicos. Em Tóquio, no ano passado, faturou seu último pódio, como fizera no Rio-2016 e em Londres-2012.

Na final, Mayra foi para cima da chinesa e obteve um waza-ari logo nos primeiros segundos da luta. O golpe foi tão certeiro que a judoca pensou ter aplicado um ippon. A empolgação, contudo, não atrapalhou a brasileira, que sustentou a boa vantagem até o fim, mesmo após duas punições por falta de combatividade para cada finalista.

A brasileira chegou à final embalada por grandes vitórias. Na luta de abertura, superou a croata Petrunjela Pavic por punições. Na sequência, já pelas oitavas de final, a brasileira brilhou com um ippon sobre a casaque Aruna Jangeldina. Nas quartas, ela enfrentou seu maior desafio e não decepcionou. Derrubou a japonesa Saori Hamada, atual campeã olímpica, por ippon.

As medalhas de bronze ficaram com a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, de apenas 18 anos, e a polonesa Beata Pacut-Kloczko.

Leia mais:

Rafaela Silva conquista medalha de ouro no Mundial de Judô, após suspensão por doping

Aluno de Manaus conquista bronze nos Jogos da Juventude no judô

Beatriz Souza é ouro em etapa da Itália do circuito mundial de Judô