Capitão Alberto Neto leva campanha de Bolsonaro para o Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) – Na manhã desta terça-feira (18), o deputado federal reeleito com mais de 147 mil votos, Capitão Alberto Neto, visitou algumas fábricas do Distrito Industrial de Manaus, em campanha para o candidato à reeleição, Presidente Jair Bolsonaro.

Sendo o segundo deputado federal mais votado do estado do Amazonas, neste segundo turno, Capitão Alberto Neto, entrou de cabeça na campanha do Presidente da República. O vice-líder do Governo Bolsonaro visitou as fábricas Coplast, Flex e GBR Componentes, para levar o nome e os resultados positivos que o atual Presidente e candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro tem feito durante o seu governo para a classe industrial.

Durante as visitas, Capitão Alberto Neto atingiu mais de 2 mil colaboradores nesta manhã. Em seu discurso, o deputado explanou sobre os números de progresso que a gestão do presidente Bolsonaro tem causado no Brasil e no Amazonas.

Em suas redes sociais, o deputado postou um vídeo falando sobre as visitas:

“Estou, aqui, no Polo Industrial, em campanha para o Presidente Bolsonaro, comprovando a realidade para os nossos colaboradores, que nunca esse Polo arrecadou tanto, gerou tanto emprego como no governo Bolsonaro. A nossa inflação hoje é menor do que a dos EUA e isso nunca aconteceu antes. O Brasil está crescendo mais do que a China. Para se ter uma ideia dessa progressão, o índice de desemprego baixou de 14% de desempregados para 8,9%. Nos tornamos esta semana a 10º maior economia do mundo e estamos trilhando um caminho para tornar a 6º.”, disse.

Ainda durante as visitas no Polo Industrial de Manaus, na Fábrica Coplast, o deputado federal, Capitão Alberto Neto, foi recebido pelo piloto da GT Sprint Race, Antônio Pizzonia, que, aproveitou o momento e declarou voto e apoio ao Presidente Bolsonaro.

“Estamos aqui nessa guerra do bem contra o mal, para reeleição do Presidente Bolsonaro e o que a gente espera é por um Brasil justo para todos e que continue crescendo da maneira que vem crescendo. Sempre contra a corrupção, nós somos a favor do bem, nossa empresa é a favor do bem e estamos juntos nessa batalha para mais uma vitória, se Deus quiser”, declarou Pizzonia.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Sempre defenderei o nosso Estado”, diz Capitão Alberto Neto sobre Zona Franca de Manaus

PL de Capitão Alberto Neto busca garantir a defesa da ZFM

Confira fotos do comício de Bolsonaro em Manaus