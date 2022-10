Idoso que sobreviveu à queda de ponte na BR-319 recebe alta em Manaus

Ele deve seguir com o tratamento em casa, segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM)

Manaus (AM) – Um idoso de 60 anos, vítima do desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá, na BR-319, recebeu alta e deixou o Hospital Platão Araújo nessa terça-feira (18). Ele estava internado desde o último dia 28 de setembro, quando a primeira ponte desmoronou no KM 25.

Ele sofreu várias fraturas pelo corpo e precisou passar por cirurgia. O idoso era a única vítima internada e é morador do município de Careiro Castanho. Ele deve seguir com o tratamento em casa, segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM).

“Ele realizou procedimento cirúrgico e continuará recebendo cuidados da equipe médica, duramente o pós-operatório”, diz a nota.

A primeira ponte desabou no dia 28 de setembro ocasionando a morte de quatro pessoas, além de vários feridos e desaparecidos. No dia 9 deste mês, uma segunda ponte caiu. Desta vez, felizmente, ninguém ficou ferido.

O trecho do Rio Autaz Mirim, local da queda da segunda ponte, começou a ser aterrado para a retomada da trafegabilidade na rodovia que liga o estado ao restante do país. Os problemas já afetam 100 mil pessoas e cidades podem ficar sem energia elétrica, conforme o governo estadual.

Leia mais:

Wilson apresenta ações de socorro para municípios afetados com desabamento de pontes na BR-319

Desabastecimento ameaça Manaus e “jogo de empurra” impede ações rápidas para a crise da BR-319

Ainda em 2021, DNIT apontou calamidades em trecho da BR-319