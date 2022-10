Prefeito de Rio Preto da Eva declara apoio à Wilson Lima e Lula no 2º turno

Rio Preto da Eva (AM) – No último fim de semana, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (UB), reuniu secretários municipais, vereadores da base aliada e a população do município, para anunciar o seu apoio no segundo turno das eleições, no próximo dia 30 de outubro. Os escolhidos pelo prefeito foram Wilson Lima (UB) para a reeleição de governador do Amazonas e Luís Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República. Para Anderson, a escolha dos dois candidatos é muito simples, pensando sempre no desenvolvimento de Rio Preto da Eva.

“Nós precisamos avançar ainda mais com Wilson no governo e garantir que nossa zona franca continue protegida com Lula presidente. Sou prefeito e é minha responsabilidade orientar que a população vote certo”, disse Anderson.

O evento realizado no espaço Caboclo Chibata, reuniu mais de mil pessoas. Acompanhado dos secretários e vereadores, Anderson começou agradecendo a população de Rio Preto da Eva pelos mais de 6,5 mil votos à Wilson e mais de 7,3 mil votos à Lula no 1º turno, além de ter colocado Omar Aziz (PSD) como o mais votado para o senado, com mais de 6,8 mil votos, Alessandra Campelo (PSC) e Dr. George Lins (UB) como os deputados estaduais mais votados no município com 2 mil votos e 1,7 mil votos, respectivamente, todos candidatos apoiados pela base aliada do prefeito.

Em seguida, Anderson confirmou que mantém fechada a aliança para levar Wilson Lima à reeleição e Lula ao cargo de presidente.

“Wilson foi o governador que mais ajudou Rio Preto da Eva, enviou recursos para a pavimentação das ruas da cidade, para asfaltar o ramal Francisca Mendes e fazer o piso cimentado da ZF7-B, trocou toda a iluminação tradicional por lâmpadas de led na zona urbana do município, deixando Rio Preto todo iluminado durante a noite, instalou o prato cheio aqui com 400 refeições todos os dias para a população de baixa renda, são obras por toda a cidade, portanto, não tem como ser diferente, nós temos que ajudar quem ajuda Rio Preto da Eva”, declarou o prefeito.

Sobre o apoio à Lula, Anderson Sousa declarou que Jair Bolsonaro (PL) não realizou ações importantes para o Amazonas e também coloca em risco a principal matriz econômica do estado, portanto não poderia estar ao lado do atual presidente.

“Não podemos reeleger um candidato que em 4 anos não fez nada pelo Amazonas, que ameaça a zona franca de Manaus, que nunca se comprometeu com a zona franca, pilar da economia do estado. Lula nos anos que esteve no poder prorrogou a zona franca por 50 anos, garantiu esse direito aos amazonenses. Nós estamos com o projeto de instalar o Polo Industrial de Rio Preto da Eva, já temos o terreno, já temos várias empresas interessadas em montar fábricas aqui, mas isso só será possível com Lula na presidência, para dar garantia e gerar confiança nesses empresários, é por isso que nessa eleição somos Lula presidente”, disse o prefeito.

*Com informações da assessoria

