Desfile de modas em Manaus vai contar com personalidades locais

Manaus (AM)- Personalidades locais como Baby Rizzato, Sihame Cruz, Lúcia Viana e Larissa Ribeiro serão alguns dos destaques que desfilarão na passarela do evento que acontece nesta sexta-feira (28) e sábado (29) em Manaus.

O Ponta Negra Fashion Week vai apresentar as principais tendências da coleção primavera e verão 2023. O evento conta com a produção de Fernando Salignac e styling de Nathália Morgana, vencedora do concurso Amazon Best Style, realizado em julho deste ano e que premiou a melhor estilista do estado.

Na sexta-feira (28), às 19h, acontece o desfile Moda Fashion e sábado (29), às 17h, o Kids. A programação é aberta ao público e será realizada no piso L2.

Lojas dos segmentos de moda infantil, adulto feminino e masculino, acessórios e calçados participam dos desfiles. A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que a proposta do evento é, além de apresentar as tendências, mostrar para o público que a moda é democrática e que independente do estilo é possível montar looks cheios de personalidade.

Ela destaca que a ideia de convidar nomes conhecidos do público de vários segmentos para desfilar é justamente para mostrar que todos podem usar as referências de moda para sentir-se bem, com a autoestima elevada e feliz. Participam do casting de modelos também Clayton Pascarelli, Milena Reis, Nancy Segadilha, Roberta Bindá, além de clientes das lojas do shopping.

Segundo o produtor Fernando Salignac, o evento está sendo pensado para o público, seja ele um consumidor assíduo da moda ou apenas curioso. “Vamos trazer para o shopping um clima tropical que remete ao calor amazônico, com muitas cores e beleza. Temos certeza que todos vão gostar”, frisou.

As tendências que o público verá nos looks dos desfiles estão sendo montados pela estilista Nathalia Morgana. Ela é vencedora do concurso Amazon Best Style 2022, criadora de conteúdo sobre como comprar roupas de acordo com o que a pessoa valoriza. Nathalia é formada em desenvolvimento de coleção, corte e costura, modelagem plana, moulage francesa e ilustração de moda.

Morgana adianta que entre as tendências que poderão ser vistas na passarela estão a calça cargo e calça de cintura baixa, tudo com bastante metalizado.

“A ideia dos desfiles é apresentar opções para o clima do estado, mas também oferecer referências para quem vai viajar para uma cidade de clima mais frio, por exemplo”, disse.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

