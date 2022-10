Wilson Lima se diz confiante na vitória ao votar em Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima, votou, às 8h de domingo (30), na Escola Estadual Sant’Ana, que fica na avenida André Araújo, 2398, bairro Aleixo, zona centro-sul.

Wilson lidera todas as pesquisas eleitorais divulgadas neste segundo turno, chegando a abrir 20 pontos de vantagem sobre Eduardo Braga e vencendo na preferência dos eleitores tanto na capital quanto no interior.

Acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, Wilson votou às 8h na zona eleitoral 037, seção 055, na Escola Estadual Sant’Ana, que fica na avenida André Araújo, 2398, bairro Aleixo, zona centro-sul.

“Hoje é um dia importante no qual as pessoas estão saindo de suas casas para exercerem o direito do voto e aqui eu faço um apelo para que as pessoas façam isso. Neste segundo turno, assim como no primeiro, fizemos uma campanha limpa e propositiva mostrando o que a gente conseguiu fazer mesmo diante de tantas dificuldades e também apresentando o que vamos fazer nos próximos quatro anos”, ressaltou.

O governador pediu para que os amazonenses compareçam às urnas. “Nós temos duas metas fundamentais, que é a questão social, com a continuidade e ampliação do Auxílio Estadual permanente, o nosso restaurante popular prato cheio. E a outra meta é a geração de emprego e renda. Quando eu iniciei meu governo em 2019 o índice de desemprego no Amazonas era de 14% e nós conseguimos reduzir em 4%”, declarou.

Neste segundo turno, a exemplo do primeiro, a votação vai ocorrer em horário padronizado em todo o país e, em Manaus, inicia às 7h e vai até as 16h.

O governador disse, ainda, que vai acompanhar o resultado da apuração em casa, ao lado da família.

