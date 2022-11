Policiais usam spray de pimenta para dispersar bolsonaristas em Guarulhos

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) usaram spray de pimenta para dispersar bolsonaristas que fechavam a rodovia Hélio Smidt, principal acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira. A Polícia Militar de São Paulo também acompanhou.

Alguns manifestantes deitaram na rodovia, mas foram arrastados pelos agentes e a via foi liberada.

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem protesto antidemocrático contra o resultado das eleições.

O ato antidemocrático, iniciado na segunda-feira (31), provocou o cancelamento de 25 voos até manhã desta terça-feira (1º).

Supremo

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que mandou desbloquear as rodovias ocupadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Caminhoneiros fazem protesto antidemocrático por não concordar com o resultado das eleições. Na decisão, Moraes ameaçou prender o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, em caso de descumprimento, e determinou aplicação de multa de R$ 100 mil por hora.

Leia mais:

Vídeo: No Amazonas, caminhoneiros bolsonaristas protestam na BR 174

Caminhoneiros bolsonaristas fazem protesto após derrota de Bolsonaro

Bolsonaristas mostram força no interior durante posse de diretoria do PL em Rio Preto