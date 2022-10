Vídeo: No Amazonas, caminhoneiros bolsonaristas protestam na BR 174

Manaus (AM) – Na manhã desta segunda-feira (31), caminhoneiros bolsonaristas no Amazonas se manifestam na BR 174 pela não aceitação do resultado das Eleições neste domingo (30), com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF/AM). O protesto ocorreu nas proximidades do condomínio Verona, logo depois da barreira.

“Estamos todos parados e a população tem que aderir. Não aceitamos comunismo em nosso país. Não vamos aceitar nosso país virar um país comunista”, disse um dos manifestantes.

No local, pelo menos seis caminhões aderiram ao protesto, mas veículos ainda passam pela BR, normalmente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF/AM) e policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano, acompanharam a manifestação que finalizou de forma pacífica às 11h.

Os protestos na BR 174 seguem a esteira dos outros ocorridos em vários Estados do país na manhã desta segunda-feira (31). A ‘onda’ começou na Via Dutra, que liga Rio de Janeiro e São Paulo, quando caminhoneiros bolsonaristas bloquearam via, deixando um engarrafamento de quilômetros.

Em seguida, em outras regiões do país, mais estradas foram bloqueadas.

Os caminhoneiros alegam que aguardam o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro.

