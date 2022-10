Caminhoneiros bolsonaristas fazem protesto após derrota de Bolsonaro

A via é a principal ligação rodoviária entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo

Caminhoneiros bolsonaristas fecharam os dois sentidos da Via Dutra (RJ) no início da madrugada desta segunda-feira (31). Eles contestam o resultado das eleições após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

A via é a principal ligação rodoviária entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram interdições na BR-116, altura de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. O site UOL confirmou a informação com a CCR RioSP, que administra a rodovia.

Nas redes sociais, motoristas relatam que estão parados há pelo menos quatro horas. Há lentidão nos dois sentidos da via, segundo a CCR RioSP:

Km 281, sentido sul, 7,8 km de lentidão

Km 281, sentido norte, com 15,8 km de lentidão

Além do Rio de Janeiro, há interdições em pelo menos 10 estados e no Distrito Federal. São 70 pontos de bloqueio no total, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Na Via Dutra na altura de Barra Mansa. Caminhoneiros parando estradas. Isso é crime. 👇🏽 pic.twitter.com/SuqFfsW9C5 — Míriam Leitão (@miriamleitao) October 31, 2022

Bloqueios em Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caminhoneiros começaram a protestar horas depois da vitória de Lula sobre Bolsonaro. Alguns motoristas usaram seus próprios caminhões de carga para bloquear as vias.

Em outros lugares, pneus também foram queimados. E, como é de praxe entre os conservadores, o hino nacional também foi cantado pelos manifestantes. Em Mato Grosso, há seis pontos de bloqueio, 18 em Santa Catarina e pelo menos seis no Rio Grande do Sul.

Deputado que representa categoria reconhece vitória de Lula

Em nota, o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, informou que não existe qualquer manifestação organizada.

“A categoria reconhece o resultado das eleições realizada no dia de hoje que é fruto da democracia que inclusive essas categoria defendeu em 7 de setembro de 2021 quando as instituições e o estado de direito foram severamente atacadas”.

Pedido de Golpe

Em uma das gravações à qual o site UOL teve acesso, um dos supostos líderes da manifestação diz, em tom de ameaça, que todos os caminhoneiros só sairão das ruas quando o Exército tomar o poder. Eu estou com lideranças do Brasil inteiro. São 256 pessoas. Travou o Brasil. Travou. Não podemos liberar. [São] 72 horas para o Exército tomar conta. Se nós precisar (sic) ficar além das 72 horas… travou, não libera nada. Joinviille, Criciúma, São Paulo, Rio de Janeiro…geral. Deu, acabou. Não tem político nenhum que vai chegar perto de nós e dizer: ‘vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa’. Nós só saímos das ruas na hora em que o Exército tomar o país. “Nós não vamos aceitar essa roubalheira, não”, disse outro manifestante, em uma gravação nas redes sociais.

*Com informações do ‘UOL’

