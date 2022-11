Vídeo: Bolsonaro fala à nação após derrota e diz que vai respeitar a constituição

Após passar dois dias sem se pronunciar após a derrota das eleições para Luís Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento curto à nação.

A declaração era esperada desde o último, domingo (30), quando o Tribunal Superior Eleitoral apontou a vitória de Lula no 2º turno.

O petista teve 50,90% dos votos válidos contra 49,10% de Bolsonaro, mas o mandatário ficou em silêncio por mais de 36h.

O líder do país quebrou o silêncio e atacou a esquerda. “Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça em como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da Esquerda, que sempre prejudicaram a população: como invasão de propriedades, destruição de propriedade e fechamento do direito de ir e vir”, começou alertando no seu discurso, após agradecer aos cerca de 58 milhões de eleitores que votaram em si.

Veja o vídeo:

