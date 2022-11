Alckmin se reúne com Bolsonaro e diz que presidente garante compromisso com transição

Brasília (DF) – O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), comentou hoje o encontro que teve durante a tarde com o presidente e candidato à reeleição derrotado, Jair Bolsonaro (PL). Segundo o vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vitorioso no último domingo (30), o atual chefe do Executivo —cujo mandato vai até 31 de dezembro— reiterou os “compromissos em relação à transição” e disse que vai colaborar.

“Foi positivo. O presidente [Bolsonaro] convidou. Nós já estávamos saindo já. Para que fosse até lá ao seu gabinete”, relatou Alckmin.

“E reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro general Ramos, da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público.”, disse.

As declarações ocorreram depois de uma reunião entre Alckmin e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministro Bruno Dantas, no fim da tarde desta quinta-feira (3). O encontro com Bolsonaro ocorreu antes disso, no Palácio do Planalto, e não estava previsto.

“O presidente Bolsonaro fala depois o teor da conversa. Mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição. Pautada na transparência, na continuidade dos trabalhos, no planejamento, na previsibilidade”, completou o vice-presidente eleito, após ser indagado se Bolsonaro havia o parabenizado pela vitória no último domingo (30).

Primeira visita ao Planalto

Alckmin fez hoje a primeira visita ao Palácio do Planalto, sede do Executivo, em Brasília. Em entrevista à imprensa, o ex-governador de SP afirmou que o trabalho da equipe de transição começará efetivamente na próxima segunda-feira (7) —quando Lula retornará da folga pós-eleição.

Além disso, criticou os protestos de apoiadores insatisfeitos com a derrota nas urnas do presidente e postulante à reeleição, Jair Bolsonaro.

Segundo Alckmin, escalado por Lula para coordenar o processo de transição, o bloqueio de rodovias promovido pela militância bolsonarista, no último domingo (30/10), fere “o direito de ir e vir”. Na visão dele, é necessário atribuir responsabilidades, pois os protestos geram prejuízos para a população.

“O direito de ir e vir é sagrado. Não é possível impedir as pessoas de se locomover. É grave. Você pode comprometer a saúde das pessoas, o abastecimento, os hospitais, transplante, vacina, alimentação, combustível. Prejuízo!”, declarou.

Alckmin definiu como “proveitosa e objetiva” a primeira conversa com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), com o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e com uma equipe de assessores do governo Bolsonaro.

O vice eleito afirmou ainda que o general Ramos cumprimentou a equipe de Lula pela vitória e “desejou um ótimo trabalho”.

*Com informações do Uol

