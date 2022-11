Seis pessoas são presas por tráfico e roubo nas últimas 24 horas no Amazonas

Manaus (AM) – Entre a manhã de quinta-feira (03/11) e as primeiras horas desta sexta-feira (04/11), seis pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e no município de Pauini.

Ao todo, as guarnições da PMAM apreenderam mais de 60 porções de drogas e R$ 213 em espécie.

As prisões foram efetuadas em decorrência de crimes de receptação e tráfico de drogas, além do cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de roubo.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Em posse dele os policiais encontraram 32 porções de maconha, duas porções médias de cocaína e 11 porções de oxi. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

No bairro Tarumã, policiais militares da 20ª Cicom prenderam Jucirlan Reis de Oliveira, de 23 anos, em cumprimento a mandado de prisão. Jucirlan foi abordado pela guarnição e, ao ter o nome consultado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

Em Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o relatório policial, a guarnição apreendeu os entorpecentes nos bolsos do suspeito e dentro de uma lata, que estava próxima a ele. Ele foi levado à 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini.

