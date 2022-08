Pista da Vila Olímpica é liberada para aprovados nos concursos da PMAM e Bombeiros

Manaus (AM)- A partir de quinta-feira (1º), os aprovados nos concursos públicos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) poderão utilizar a pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus para realização de treinamentos.

A informação é do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A pista, exclusiva para o treinamento de atletas de alto rendimento, agora será liberada aos aprovados nos concursos que precisam realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) para o processo de aprovação do concurso. Os candidatos deverão comprovar a aprovação no concurso, assim como laudo médico para a prática de exercícios físicos.

O espaço estará disponível de segunda a sexta-feira, nos horários das 6h30 às 7h30, das 9h30 às 15h30 e das 19h30 às 20h30. Aos sábados, o horário será das 6h às 8h.

Durante todo o período de treinamento dos aprovados nos concursos, a Faar disponibilizará profissionais de educação física para o acompanhamento dos treinos em todos os horários disponíveis.

*com informações da assessoria

FOTOS: Mauro Neto/Faar

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Jiu-jítsu do infantil ao Master pelo mundo

Tite afirma que queria enfrentar a Argentina antes da Copa

Inscrições para “Corrida do Fogo” acontece em Manaus