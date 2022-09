PMAM informa que vai apurar caso de abordagem de policiais em entregador

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do fato envolvendo a abordagem de dois policias a um entregador e determinou instauração do processo administrativo disciplinar, pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da instituição, para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas.

Além disso, a PMAM ressaltou que não compactua com eventuais desvios de conduta praticados por seus policiais.

Relembre

Vídeos que começaram a circular nas redes sociais na tarde deste domingo (25) mostram policiais da PM-AM rasgando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de um motoboy, que trabalha com serviços de entrega por aplicativo, durante uma abordagem em frente a um condomínio residencial no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

O vídeo mostra, ainda, os agentes bastante alterados e gritando com o rapaz. No momento em que o motoboy tira a habilitação do bolso, o policial a puxa da mão do trabalhador e rasga.

Em outras imagens que circulam em aplicativos de mensagens, duas moradoras do local aparecem revoltadas com a atitude dos policiais. No vídeo, é possível ouvir o policial falando que o rapaz não atendeu aos pedidos de parar com a moto, o que resultou na atitude dos policiais.

“Senhor, não tem pessoa que mais apoia a polícia do que eu, mas eu não vou admitir que o senhor faça isso. Bater e rasgar a carteira dele na frente de todo mundo? Isso é inadmissível”, diz uma das moradoras.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que tomou conhecimento do fato e determinou instauração do processo administrativo disciplinar pelo Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da instituição para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas.

A PMAM ressalta que não compactua com eventuais desvios de conduta praticados por seus policiais.

Leia mais:

Em abordagem, policias militares supostamente rasgam CNH de entregador em Manaus

Polícia ‘desarticula’ rinha de galo e 25 pessoas são detidas

Preso agride PM com barra de ferro na Zona Leste de Manaus