Passageiro é agredido por assaltantes com terçado em ônibus de Manaus

Manaus (AM) – Criminosos agrediram um passageiro com um terçado durante um assalto ao ônibus da linha 650 em Manaus. O crime aconteceu na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul.

O ônibus foi invadido, na noite de sexta-feira (4), por homens, ainda não identificados, que anunciaram o assalto. Conforme informações, a vítima foi abordada pelos suspeitos, que pediram o celular.

No entanto, ao demorar para entregar o aparelho telefônico, os criminosos se irritaram e agrediram a vítima com a arma branca.

Os suspeitos roubaram os pertences de todos os passageiros do coletivo, assim como o dinheiro do ônibus. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

