Veja atuação das linhas de ônibus no Feriado de Finados em Manaus

Manaus (AM) – As empresas de transporte coletivo em Manaus serão obrigadas a reforçar as linhas de ônibus neste sábado, 29/10, domingo, 30/10, e na próxima quarta-feira, 2/11, Dia de Finados. A determinação é da Prefeitura de Manaus.



A ordem diz respeito, no dia de Finados, às linhas que atendem aos seis cemitérios da capital no feriado de Dia dos Finados, com atenção especial ao Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, na zona Oeste.

Os veículos irão operar com cartaz no para-brisa informando por quais cemitérios transitam.

Cemitério do Tarumã

No sábado, dia 29, as linhas 126 e 641 que passam em frente ao Cemitério Tarumã irão operar com reforço em suas frotas. Já no domingo, dia 30, as linhas 126, 641, 642 e 542 serão reforçadas, além das linhas 678, 675, 120 e 450.

Na quarta-feira, dia 2, três linhas extras irão atender a população que se desloca ao Cemitério Tarumã: 500 – NOVO ISRAEL / CEMITÉRIO TARUMÃ; 560 – T4 / C. DEUS / N. CIDADE / CEMITÉRIO TARUMÃ; e ainda a linha 901 – T4-T5 / AV. CEL. TEIXEIRA / CEMITÉRIO TARUMÃ / T. TAPAJÓS.

As três linhas extras irão reforçar o atendimento em mais 22 veículos.

Ainda em relação ao Cemitério Tarumã, as linhas 010, 211, 219, 213, 223 deverão operar com a frota de sábado, em virtude do grande deslocamento de usuários para o terminal de bairro, localizado no conjunto Augusto Montenegro, próximo ao Cemitério Tarumã.

Cemitério Santa Helena

No Cemitério Santa Helena, localizado no bairro São Raimundo, serão reforçadas as linhas 001 – INTERBAIRROS I / T2, 002 – INTERBAIRROS II; 100 – S. RAIMUNDO / T1 / PÇA. SAUDADE; 101 – S. RAIMUNDO / T1 / CENTRO; 116- COMPENSA / T1-2 / PÇA. SAUDADE; 119 – COMPENSA / T1 / CENTRO; 129 – TRANSP. / CENTRO / VIA EDUCANDOS / T2 / CACH.;110 – AV. BRASIL / T2 / CENTRO; e ainda a linha 112 – STº ANTONIO / CENTRO.

Cemitério São Francisco

Quanto ao Cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, serão reforçadas as linhas 004 – CIRCULAR / 7 DE SETEMBRO / T2 / CENTRO; 010 – NORTE-SUL / E2 / T2 / CACHO.; 625 – N. REPÚBLICA / EDUCANDOS / CENTRO; 704 – BETÂNIA / CENTRO; 705 – MAUAZINHO / T2 / CENTRO; e a linha 711 – MAUAZINHO / PANAIR / CENTRO.

Cemitério Santo Alberto

No bairro Colônia Antônio Aleixo, as linhas 085 – ANT. ALEIXO / T5 e 604 – ANT. ALEIXO / T2 / CENTRO irão atender o Cemitério Santo Alberto, situado no bairro.

Agentes de trânsito

Em relação à circulação de veículos, os agentes de trânsito atuarão para facilitar a circulação dos motoristas na avenida do Turismo, próximo ao Cemitério Tarumã, em direção aos bairros da região.

Os agentes de trânsito e fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão nas imediações dos cemitérios orientando os usuários do transporte coletivo e organizando o trânsito nos locais.

