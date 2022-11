Igarapé da comunidade João Bosco recebe ação de limpeza da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – O igarapé da comunidade João Bosco, Zona Centro-Oeste da capital amazonense, recebeu trabalhos de limpeza da Prefeitura de Manaus com o intuito de minimizar o acúmulo de resíduos. Nesta terça-feira (8), 20 servidores retiraram garrafas PET, sacos plásticos, pedaços de sofá, geladeiras, fogão e outros itens domésticos, que ficam evidentes durante o atual período de vazante.

Além da limpeza diária realizada, houve um trabalho de conscientização junto aos moradores da localidade, no sentido de explicar sobre a forma adequada de descartar os resíduos, horários e quanto o meio ambiente é prejudicado pelo desrespeito do ser humano.

O secretário da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, disse que esse trabalho visa também se antecipar aos meses de chuva, quando os igarapés sofrem com o acúmulo de lixo.

“A população precisa nos ajudar a combater os resíduos nos igarapés. A prefeitura vem fazendo sua parte, se a população colaborar, vamos vencer essa guerra”, destacou Sabá.

Descarte correto

Para evitar que materiais de grande porte, como sofás, camas e geladeira sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Prefeitura de Manaus segue com a coleta agendada de grandes objetos. O programa funciona por agendamento, realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

A população também pode contar com a coleta seletiva, coordenada pela Semulsp, que ocorre todos os dias. Os manauaras podem separar os próprios resíduos recicláveis e levar até um dos 38 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mantidos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com associações e grupos de catadores.

O serviço consiste em incentivar a população a separar o lixo doméstico, entregando para a reciclagem os materiais que podem ser reaproveitados, como garrafas PET, embalagens de plásticos, latinhas, papel e papelão, entre outros produtos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seca evidencia realidade histórica do lixo na orla do Educandos

Procedimento deve acompanhar impactos da vazante em 11 municípios do AM

Prefeitura reforça limpeza na zona Leste de Manaus