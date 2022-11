Idosa é encontrada morta dentro de apartamento no Lírio do Vale, em Manaus

Namorado é suspeito do crime. Perícia identificou um golpe de arma branca no corpo da vítima

Manaus (AM) – A idosa Maria Samaritana Rodrigues Garcia, de 60 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na rua 12 do bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. O caso chocou moradores da área e aconteceu na tarde desta quinta-feira (10).

Segundo informações repassadas à Polícia Civil, Maria estava desaparecida há dois dias e a proprietária do imóvel decidiu abrir o quarto para ver se encontrava a mulher, quando se deparou com o corpo já em estado de decomposição.

“Testemunhas afirmaram terem visto o namorado da vítima sair do imóvel ontem (9), levando duas malas cheias de pertences. Ele se despediu das pessoas dizendo que Maria não queria mais nada com ele. Vamos buscar identificar esse suspeito que levou praticamente tudo do apartamento. É mais um caso que alerta para que as pessoas tomem cuidado com quem leva para sua residência”, destacou o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

O local foi isolado para atuação das demais equipes competentes. O Departamento de Polícia Técnico-Científica recolheu indícios que irão auxiliar na identificação da dinâmica do crime. Um golpe de arma branca foi encontrado no tórax da vítima.

O corpo de Maria foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e deve passar por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

A motivação e autoria do caso serão investigadas pela DEHS e testemunhas devem ser ouvidas durante as diligências do caso.

Leia mais:

Padrasto mata enteada a facadas em abuso sexual no Paraná

Homem que tentou sequestrar adolescente é preso em Manaus

Idoso é preso por estuprar menina de 10 anos em Manaus