Homem de 27 anos morre a facadas no bairro Cidade de Deus

Manaus (AM) – Um homem de 27 anos, identificado como Iuri Tameda, foi morto a facadas no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, na tarde deste sábado (12). O homicídio ocorreu na rua Uirapuru, quando o tio da vítima deixou o rapaz bebendo sozinho com dois suspeitos.

De acordo com o subtenente Bezerra, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a “festança” teria começado ainda na noite desta sexta-feira (11), quando o quarteto chegou à localidade.

“Saíram do Jorge Teixeira e vieram para cá, onde a bebedeira começou. O tio dele o deixou sozinho com os suspeitos. Houve um desentendimento, entraram em luta corporal e ele recebeu facadas”, explica Bezerra.

No local, familiares e amigos não quiseram falar com a imprensa. Uma vizinha da vítima declarou que viu uma movimentação estranha no local, pela noite.

“Deviam estar bebendo aí e deu no que deu”, disse a mulher, que não quis ser identificada. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e os suspeitos ainda são desconhecidos. O corpo de Iuri Tameda foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

