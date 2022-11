Assaltantes são presos após acidente durante fuga em Manaus

Manaus (AM) – Dois assaltantes foram presos em flagrante, por volta das 6h20 desta terça-feira (15), na rua São Benedito, no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam realizando patrulhamento quando avistaram a dupla assaltando uma pessoa. Wueslen de Souza dos Santos, 21 anos, e Kaique da Silva Pinho, 18 anos, estavam em uma motocicleta Honda modelo start, de cor vermelha, e placa adulterada.

“Eles fugiram assim que viram a viatura no sentido do bairro Cachoeirinha. Durante a perseguição, os suspeitos colidiram com um veículo Gol, de cor branca, na avenida Silves esquina com a avenida Maués, o condutor foi detido no local, o outro ainda tentou fugir a pé e minutos depois foi detido pela 1ª Cicom”, relatou um policial da 7ª Cicom.

Com os suspeitos, a polícia encontrou quatro celulares, um simulacro de arma de fogo, uma mochila e uma bolsa feminina. Eles foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

