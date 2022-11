David Almeida coloca Manaus à disposição para sediar COP-30

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), declarou, nesta quinta-feira (18), que a capital amazonense está à disposição para sediar a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-30). O anúncio veio logo após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar ter intenção de que o evento em 2025 seja sediado na Amazônia brasileira.

A declaração de David Almeida foi feita por um vídeo nas redes sociais. Na gravação, o prefeito destacou a preservação significativa da floresta Amazônica no estado do Amazonas, e a Zona Franca de Manaus (ZMF) como um modelo econômico sustentável.

“Com a possibilidade da realização da COP 2025 no Brasil sendo ela na Amazônia, coloquei à disposição do governo brasileiro a nossa cidade, a cidade de Manaus, que é a maior cidade da Amazônia. Nós temos o estado mais preservado da Amazônia, que é o Amazonas. Temos um polo Industrial que mantém a floresta em pé”, declarou o prefeito.

Nesse sentido, o prefeito de Manaus também complementou que a capital será preparada para sediar a COP-30. “Tudo isso faz com que uma cidade de 2,3 milhões de habitantes, como Manaus, possa se credenciar para sediar a COP 2025, e nós vamos preparar a cidade para isso, e espero que sejamos escolhidos para poder sediar esse grande evento mundial”, enfatizou.

Lula na COP

Nesta quarta-feira (16), o presidente eleito Lula afirmou, durante evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática” da Organização das Nações Unidas (ONU), no Egito, que pretende pedir para o secretário-geral da ONU que o Brasil seja sede da COP-30.

A declaração veio após os governadores da Amazônia Legal pedirem ao presidente eleito, durante o evento, que ele sugerisse à ONU a proposta para o Brasil ser a sede da COP 30, sendo realizada na Amazônia. O Amazonas e o Pará foram os dois estados cotados pelo presidente, caso o país seja o anfitrião da COP 2025.

“Nós temos dois estados aptos para receber qualquer conferência internacional, que são o Amazonas e o Pará. E aí vocês vão discutir entre quem tem mais a oferecer, do ponto de vista da infraestrutura, para receber as milhares de pessoas que vão se dirigir ao estado. Eu acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia e o clima conheçam de perto aquela região”, afirmou.

Manaus como sede

Ao Em Tempo, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD) afirmou que não há cidade mais simbólica do que Manaus para receber a COP-30, principalmente porque a capital amazonense apresenta um grande índice de floresta preservada.

No entanto, ele avalia que o forte protagonismo do Pará na agenda ambiental e climática coloca Belém como outra opção favorita para ser a sede do evento.

“Manaus preenche todos os requisitos e seria muito simbólico para o mundo. Acontece que o governador do Pará teve muito protagonismo nessa COP, até porque ele é o coordenador do consórcio da Amazônia. Então, eu imagino que Manaus e Belém concorram para ser a sede da próxima COP. Eu diria que Manaus é muito mais simbólica do que Belém, mas Belém tem a seu favor o fato do protagonismo do governador Helder no consórcio dos governadores da Amazônia”, observou.

Para o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), Manaus tem todas as condições de sediar a COP-30, porém lamentou que o Amazonas não participou da COP-27 no Egito.

“Torço por isso, mas, nessa corrida, ficamos atrás, lamentavelmente. Não estamos nem presentes na COP-27”, disse.

O deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade) enfatizou que Manaus precisa ser a sede, pois carrega estrutura necessária para receber os participantes do evento, e por ser capital do estado que apresenta os melhores índices de preservação da Amazônia.

“Caso a COP-30 seja realizada na Amazônia, a cidade a sediar o evento terá que ser sim na capital do estado que mais preservou a floresta e seus mananciais hídricos: Manaus. Não tenho nenhuma dúvida que nossa cidade, que já sediou uma copa do mundo de futebol, tem todas as condições de oferecer o conforto necessário para os participantes do evento”, salientou.

Para o deputado estadual Dermilson Chagas (Republicanos), a manifestação do prefeito David Almeida de oferecer a cidade como sede da COP é positiva.

“Eu acredito que tem boas intenções, mas nós precisamos melhorar a estrutura da cidade e a infraestrutura que tem na cidade. Nós precisamos oferecer tranquilidade. Segurança pública é um item que influencia muito”, afirmou.

Conforme o Ambientalista Carlos Durigan, um estado da Amazônia brasileira como sede da COP traz grande protagonismo para o país nas agendas socioambientais climáticos.

Então, é uma costura que vem sendo feita que pode trazer o Brasil de volta a esse protagonismo de liderar ações voltadas à construção de uma agenda mais positiva aem relação ao combate das mudanças climáticas”, explicou.

Para o ambientalista Sandoval Rocha, a escolha da capital amazonense seria emblemática, pois Manaus apresenta especificidades e desafios únicos de uma metrópole localizada na floresta Amazônica, sendo uma oportunidade para debates e reflexões dos problemas locais.

“É uma grande cidade, de mais de dois milhões de habitantes que foi se construindo no meio da Floresta Amazônica, e aglutina uma série de tensões que na medida em que elas forem tematizadas, refletidas e de alguma forma apontando saídas adequadas, eu acho que vai ser sim uma oportunidade muito interessante para viver no planeta”, destacou.

