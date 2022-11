Procon Amazonas inicia Operação Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira

Manaus (AM) – O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) está nos shoppings para a blitz da Operação Copa do Mundo do Catar e fiscalizando promoções da Black Friday. Na manhã desta segunda-feira (21/11), foi realizada blitz para orientar lojistas em um shopping localizado na zona norte de Manaus.

A equipe do Procon-AM, por orientação do seu diretor-presidente, Jalil Fraxe, fiscalizou lojas de vendas de televisões, camisas da Seleção e roupas alusivas à Copa, além de lojas de varejo e praça de alimentação.

O objetivo maior da ação é orientar os comerciantes sobre as disposições de preços e fazer com que o consumidor, ao buscar ofertas nos estabelecimentos, adquiram informações claras e verdadeiras.

A fiscalização também irá conferir a presença de outras informações obrigatórias, como a origem, a composição, prazo de validade, preço, além de verificar outras obrigações que os lojistas têm perante os consumidores.

“A fiscalização iniciou hoje para orientar os lojistas e vendedores sobre precificação com informações corretas, respeitando o direito que o consumidor tem ao obter descontos, prazos de trocas e devolução durante o período da Black Friday e Copa do Mundo Catar”, afirmou Pedro Malta, agente de fiscalização do Procon-AM.

Denúncias

Para formalizar uma reclamação ou uma denúncia, os consumidores precisam informar o estabelecimento, o produto e a irregularidade.

O Procon Amazonas assinala que o aplicativo de mensagens se junta aos outros canais de atendimento ao consumidor já disponibilizado pela autarquia: os números 0800 092 1512, (92) 3215-4009 e (92) 3215-4012; o e-mail [email protected]

Os usuários podem ainda se dirigir até a sede do órgão de defesa do consumidor, localizada na avenida André Araújo, 1.500, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, não sendo necessário agendamento prévio.

