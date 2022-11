Ensaio fotográfico de casamento em ‘Rua da Copa’ ganha repercussão em Manaus

Manaus (AM)- Laila Vilhena e Erich Hounsell decidiram fazer um ensaio fotográfico de casamento em uma das ruas destaques da Copa do Mundo em 2022. As fotos ganharam as redes sociais neste fim de semana.

O fotógrafo, Rodrigo Lima, compartilhou as fotos em suas redes sociais. De maneira extrovertida, as imagens foram feitas na rua 3, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

“Agora o Hexa vem!”, escreveu o fotógrafo.

Nas imagens, torcedores que tiravam fotos no local, foram surpreendidos pelos noivos.

“Eu amei a ideia das fotos. Parabéns aos noivos”, disse uma internauta.

Rua da Copa

Durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, haverá transmissão simultânea dos jogos nas cinco ruas. A primeira transmissão será no dia 24 de novembro.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, vai disponibilizar apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão.

